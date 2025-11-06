Rani Chatterjee New Film : रानी चटर्जी ने शुरू की अपनी नई फिल्म "यूपी वाली-बिहार वाली" की शूटिंग

नई दिल्ली: भोजपुरी सिनेमा की क्वीन और अपने बयानों को बेबाकी से रखने वाली एक्ट्रेस रानी चटर्जी सोशल मीडिया की भी रानी हैं।

एक्ट्रेस सोशल मीडिया के जरिए फैंस को पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी देती हैं। अब उन्होंने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है।

रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें नए सेट पर हुई पूजा-पाठ दिख रही है। पूजा-पाठ के बीच एक फिल्मबोर्ड रखा है, जिसपर लिखा है, "यूपी वाली-बिहार वाली।" यह एक्ट्रेस की नई फिल्म का नाम है, जिसकी शूटिंग रानी ने शुरू कर दी है।

फिल्म में रानी के अलावा और कौन-कौन हैं, इसे लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले रानी ने 'परिणय सूत्र' की शूटिंग पूरी की है और 'गैंगस्टर इन बिहार' में भी दिखने वाली हैं। 'गैंगस्टर इन बिहार' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, लेकिन अभी तक फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है।

इससे पहले रानी चटर्जी का जन्मदिन था और भोजपुरी के सभी स्टार्स ने एक्ट्रेस को बधाई दी थी। उनका पूरा सोशल मीडिया जन्मदिन के बधाई पोस्ट से भरा था। भाजपा सांसद और भोजपुरी एक्टर-सिंगर मनोज तिवारी ने रानी के जन्मदिन पर खास बधाई वीडियो बनाकर शुभकामनाएं दीं।

रानी चटर्जी की कई बैक-टू-बैक फिल्में यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी हैं। यूट्यूब पर रानी की 'अम्मा', 'जय मां संतोषी', 'मायके की टिकट कटा दे पिया', 'प्रिया ब्यूटी पार्लर', 'सास बहू चली स्वर्गलोक' और 'चुलगखोर बहुरिया' मौजूद हैं।

फिल्मों के साथ-साथ रानी अपनी फिटनेस पर भी बराबर ध्यान देती हैं। वे घंटों जिम में पसीना बहाकर अपना वजन कंट्रोल कर रही हैं। रानी ने खुद बताया था कि फिल्मों की शूटिंग में बिजी होने की वजह से वो अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से उनका वजन काफी बढ़ गया।

--आईएएनएस