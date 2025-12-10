Rani Chatterjee Role : 'घेवर' और ठाकुरों से बदला लेने पहुंचीं रानी चटर्जी, सीरियल 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी' में मारी एंट्री

मुंबई: भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी भले ही फिल्मों में सीधी-साधी बहू के किरदार में नजर आती हैं, लेकिन टीवी सीरियल में उन्हें हमेशा ही निगेटिव किरदार निभाने के लिए दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला है।

अब टीवी के एक और सीरियल में अभिनेत्री डाकू बनकर छा गई हैं। वे घेवर और ठाकुरों से अपना पुराना बदला लेने के लिए आई हैं। एक्ट्रेस ने अपने नए किरदार को लेकर वीडियो शेयर की है।

रानी चटर्जी की एंट्री सन नियो टीवी चैनल के सीरियल 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी' में हो गई है। रानी ने सीरियल का नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें वे बीहड़ की डाकू बागी ज्वाला बनकर आई हैं। एक्ट्रेस ने डाकुओं की तरह गहरे रंग के कपड़े पहने हैं, माथे पर लाल पट्टी और हाथ में बंदूक ले रखी है। रानी की एंट्री पालकी में बैठकर होती है, जो महल में घुसते ही ठाकुरों को घुटनों पर ला देती है। घेवर भी बागी ज्वाला के सामने गिड़गिड़ाने लगती हैं। शो के नए प्रोमो को देख फैंस का उत्साह बढ़ चुका है।

रानी ने सीरियल का नया प्रोमो शेयर करते हुए लिखा, "बागी ज्वाला रानी आ गई है हवेली में... आखिर क्या चाहती है ठाकुरों से? जानने के लिए देखें ‘प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी’, 12 दिसंबर, शुक्रवार, रात 9:00 बजे।

'प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी' अगस्त से शुरू हुआ था। सीरियल में घेवर (गौरी शेलगांवकर) और राजघराने का कुंवर कुंदन (आकाश जग्गा) की कहानी दिखाई गई है। घेवर एक गरीब परिवार की लड़की है, जिसपर बहुत सारा कर्ज है और एक छोटे भाई की जिम्मेदारी भी है। दूसरी तरफ कुंवर कुंदन को प्यार में धोखा मिला है और उसके दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कुंदन को महिलाओं का सम्मान करना आता है। घेवर की परेशानियों को कम करने के लिए कुंदन उससे शादी कर लेता है, लेकिन दोनों के बीच प्यार नहीं है। घेवर पूरी कोशिश करती है कि वह कुंदन और हवेली के बाकी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सके। परिवार के बाकी लोगों को भी कुंदन और घेवर का रिश्ता मंजूर नहीं है, लेकिन अब दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है।

इसी बीच शो में ट्विस्ट लाने के लिए मेकर्स ने रानी चटर्जी की एंट्री करा दी है, जो घेवर और कुंदन के रिश्ते को नए मोड़ पर ले जाएगी।

