Rani Chatterjee : रानी चटर्जी की फिल्म 'हम हई जेठानी' का ट्रेलर इस दिन को होगा रिलीज, एक्ट्रेस ने दी जानकारी

भोजपुरी स्टार रानी चटर्जी की नई फिल्म ‘हम हई जेठानी’ का ट्रेलर 14 नवंबर को होगा रिलीज।
Nov 11, 2025, 12:36 PM
मुंबई: भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी की फिल्म 'हम हई जेठानी' रिलीज होने के लिए तैयार है। मंगलवार को अभिनेत्री रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम के जरिए ट्रेलर रिलीज होने की जानकारी दी।

उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "फिल्म 'हम हई जेठानी' का ट्रेलर 14 नवंबर को रिलीज होगा।"

आईवीवाई एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले फिल्म 'हम हई जेठानी' का निर्माण संदीप सिंह और निलाभ तिवारी करेंगे और निर्देशन अनिल नैनन ने किया है। फिल्म में रानी चटर्जी के साथ खुशी झा और सोनाली मिश्रा भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। तीनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

रानी चटर्जी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में कई यादगार किरदार निभाए हैं और अब वे इस फिल्म में भी एक दमदार किरदार में दिखाई देंगी।

इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर शेयर किया था, जिसे देखकर फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि पारिवारिक ड्रामा फिल्म में रानी चटर्जी जेठानी के किरदार में नजर आएंगी।

अभिनेत्री रानी चटर्जी भोजपुरी सिनेमा का जाना-माना चेहरा है। उनकी एक के बाद एक फिल्म रिलीज होती रहती हैं। अभिनेत्री 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। साथ ही वह रोहित शेट्टी के स्टंट आधारित रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' सीजन 10 में भी नजर आ चुकी हैं।

अभिनेत्री की 'सुहागिन', 'चुगलखोर बहुरिया', 'प्रिया ब्यूटी पार्लर' और 'अम्मा' जैसी कुछ फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और कुछ रिलीज होने वाली हैं।

फिलहाल अभिनेत्री अपकमिंग फिल्म 'यूपी वाली-बिहार वाली' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस पारिवारिक ड्रामा फिल्म में अभिनेत्री संजना पांडे और रानी चटर्जी स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी।

मंजुल ठाकुर द्वारा निर्देशित फिल्म 'यूपी वाली-बिहार वाली' में स्टारकास्ट बड़ी दिलचस्प है। इसमें रानी और संजना के अलावा प्रशांत सिंह, आलोक सिंह राजपूत, ललित उपाध्याय, विद्या सिंह, स्वेता वर्मा और गोपाल चौहान जैसे स्टार्स नजर आएंगे।

--आईएएनएस

 

 

