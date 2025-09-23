Rani Chatterjee Navratri Look : नवरात्रि के अवसर पर रानी चटर्जी का नया फोटोशूट, सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर

मुंबई: भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अदाकारा रानी चटर्जी ने नवरात्रि के पावन पर्व पर एक बार फिर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर दिया है। सोमवार को उन्होंने शानदार लुक में फोटो शूट करवाया है, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीर में वह गुलाबी रंग की चमकदार साड़ी में नजर आ रही हैं, जिसमें गोल्डन एम्ब्रॉइडरी का वर्क हुआ है। यह साड़ी उनकी पर्सनालिटी को एक नई चमक दे रही है। गले में मंगलसूत्र और नेकलेस, मांग में लाल सिंदूर, और आंखों में गाढ़ा काजल उनके लुक को और भी निखार रहा है। बालों को उन्होंने लहराती हुई खुला छोड़ दिया है, जो हवा में उड़ते रहे हैं।

तस्वीर में रानी त्रिशूल की ओर निहारते हुए पोज दे रही हैं, जो मां दुर्गा के प्रतीक को दर्शाता है। बैकग्राउंड में लाल रंग की चमकदार लाइट्स उभर रही हैं, जो पूजा की भव्यता को महसूस करा रही हैं। यह सीन इतना जीवंत है कि दर्शक खुद को नवरात्रि के माहौल में खो सा जाते हैं।

कैप्शन में रानी ने लिखा, "नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं! माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बरसे, आपकी जिंदगी में सुख-समृद्धि का आगमन हो। जय माता दी!"

उनकी इस पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। फैंस कमेंट बॉक्स में 'जय माता दी' और 'बहुत खूबसूरत लग रही हो दीदी' जैसे मैसेज से भर रहे हैं।

नवरात्रि भारत का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जो मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा के साथ मनाया जाता है। इस दौरान भक्त व्रत रखते हैं, गरबा नृत्य करते हैं और रंग-बिरंगे परिधानों में सजते हैं।

भोजपुरी सिनेमा की दुनिया में रानी ने 'ससुरा बड़ा पैसावाला' और 'देवरा भइल देवता' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई है। लेकिन सोशल मीडिया पर वे अब एक ट्रेंडसेटर बन चुकी हैं, जहां उनके 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह 'परिणय सूत्र' में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग हो चुकी है। इसके अलावा, वह 'अम्मा' फिल्म में भी नजर आएंगी, जो सिनेमाघरों के बजाय सीधे टीवी पर प्रसारित की जाएगी।