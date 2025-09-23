मनोरंजन

Rani Chatterjee Navratri : दुर्गा के रूप में पोस्ट शेयर कर रानी चटर्जी ने फैंस को दी नवरात्रि की बधाई

रानी चटर्जी ने दुर्गा अवतार में नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 23, 2025, 02:00 AM
दुर्गा के रूप में पोस्ट शेयर कर रानी चटर्जी ने फैंस को दी नवरात्रि की बधाई

नई दिल्ली: लोकप्रिय अभिनेत्री रानी चटर्जी ने भोजपुरी सिनेमा में अलग पहचान बना ली है। उनकी फिल्में इतनी पारिवारिक होती हैं कि पूरे परिवार के साथ देखी जा सकती हैं। रानी चटर्जी सभी त्योहारों का सम्मान करती हैं और अब एक्ट्रेस ने रौद्र रूप लेकर फैंस को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं।

भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी ने सोशल मीडिया अपडेट किया है जिसमें वह खुद मां दुर्गा के अवतार में दिख रही हैं। एक्ट्रेस ने माथे पर लाल सिंदूर लगाए हाथ में त्रिशूल ले रखा है और बालों को ऐसे खुला रखा है, जैसे मां दुर्गा राक्षसों का सर्वनाश करने आई हैं। एक्ट्रेस की लाल बिंदी और मोटे काजल ने उनके लुक को काफी इंटेंस बना दिया है। एक्ट्रेस का लुक वाकई मां दुर्गा को समर्पित है, जो हर महिला के अंदर छिपा होता है। एक्ट्रेस ने अपने लुक को शेयर कर कैप्शन में लिखा- नवरात्रि की शुभकामनाएं, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।

फैंस भी रानी के पोस्ट पर अपना प्यार लुटा रहे हैं और नवरात्रि की बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- वाह दीदी आप बहुत क्यूट लग रही हैं..आपको किसी की नजर न लगे।

एक दूसरे यूजर ने लिखा, ''ऐसा लग रहा है कि खुद देवी मां धरती पर उतर आई हैं।" बाकी फैंस रानी पर रेड हार्ट इमोजी के जरिए प्यार लुटा रहे हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो रानी की कई बैक-टू-बैक फिल्में आ रही हैं और कुछ फिल्में रिलीज भी हो चुकी हैं। एक्ट्रेस की 'चुगलखोर बहुरिया' फिल्म टीवी पर 13 सितंबर को रिलीज हो चुकी है।

इसके अलावा उनकी लेटेस्ट यूट्यूब फिल्म सास बहू चली स्वर्गलोक को रिलीज के बाद अच्छा रिस्पांस मिला है।

फिल्म को नौ दिन पहले रिलीज किया गया है और फिल्म पर अभी तक 11 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। फिल्म फुल ऑन कॉमेडी से भरी है, जिसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। फिल्म की कास्ट की बात करें तो फिल्म में प्रशांत सिंह, राजेश तोमर, संजना पांडेय, गोपाल चव्हाण, नवीन चंद्रा, लाडो मधेसिया, विद्या सिंह ,आलोक कुमार, प्रीति राज और सोनाली मिश्रा मुख्य रोल में हैं।

 

 

Bhojpuri Actressrani-chatterjeeDurga LookFamily FilmsBhojpuri CinemaNavratri 2025social media buzz

Related posts

Loading...

More from author

Loading...