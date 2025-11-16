मनोरंजन

Rani Chatterjee Viral : 'खंड लगदी' पर रानी चटर्जी ने लगाए ठुमके तो एक फैन ने खुलेआम बता दी दिली ख्वाहिश

रानी चटर्जी के ‘खंड लगदी’ डांस ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल
Nov 17, 2025, 02:37 PM
मुंबई: भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली रानी चटर्जी अक्सर अपने फिटनेस वीडियो, फोटोशूट और रील्स के चलते सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं। रविवार को रानी चटर्जी ने 'खंड लगदी' गाने पर ठुमके लगाए तो उन्होंने न केवल भोजपुरी, बल्कि पंजाबी म्यूजिक पसंद करने वाले दर्शकों का भी दिल जीत लिया। लगे हाथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रानी के एक फैन ने अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर कर दी।

दरअसल रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह हाल ही में रिलीज हुई शहनाज गिल की फिल्म 'इक कुड़ी' के नए पेपी पंजाबी सॉन्ग 'खंड लगदी' पर डांस करते हुए दिख रही हैं। वीडियो पोस्ट होते ही यह इंस्टाग्राम पर ट्रेंड होने लगा है।

वीडियो में रानी चटर्जी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। अनारकली सूट में कर्ली हेयरस्टाइल वाला उनका लुक पूरे वीडियो को एक रॉयल और फेस्टिव टच दे रहा है। वीडियो में रानी 'खंड लगदी' के बीट पर जोरदार ठुमके लगाती दिख रही हैं। उनके एनर्जेटिक डांस स्टेप्स, चेहरे की प्यारी मुस्कान और कैमरे के साथ उनके परफेक्ट लिप्सिंक से साफ है कि वह इस गाने का पूरा फील ले रही थीं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, मैं खंड तो हां क्यों?' इसके बाद उस पर ढेरों कमेंट आने लगे। एक फैन ने लिखा, 'आप तो सच में खंड जैसी मीठी हो।' दूसरे ने लिखा, 'मैम, आपकी एनर्जी और आपकी स्माइल गाने से भी ज्यादा प्यारी है।'

इसके अलावा कई प्रशंसकों ने कमेंट बॉक्स में 'ब्यूटीफुल', 'क्यूट' और 'किलर डांस' जैसे शब्दों से उनकी तारीफ की। इस बीच एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "मैं भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनना चाहता हूं ताकि रानी चटर्जी से शादी कर सकूं। वो मेरी ड्रीम वाइफ है।

पंजाबी फिल्म 'इक कुड़ी' का धमाकेदार पंजाबी वेडिंग सॉन्ग 'खंड लगदी' को जैस्मीन सैंडलस ने गाया है। गाने का म्यूजिक और बीट्स पंजाबी शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान ने भी 'खंड लगदी' पर एक खूबसूरत डांस वीडियो पोस्ट किया था।

--आईएएनएस

 

