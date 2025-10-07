मनोरंजन

Rani Chatterjee : रानी चटर्जी की 'गैंगस्टर इन बिहार' का धमाकेदार ट्रेलर 8 अक्टूबर को होगा रिलीज

'गैंगस्टर इन बिहार' ट्रेलर 8 अक्टूबर को, रानी चटर्जी का नया दमदार लुक
Oct 07, 2025, 08:59 AM
मुंबई: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री रानी चटर्जी की बहुप्रतीक्षित एक्शन-ड्रामा फिल्म 'गैंगस्टर इन बिहार' जल्द ही रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने सोमवार को इसकी रिलीज डेट के साथ पोस्टर जारी किया है।

अभिनेता प्रवेश लाल यादव ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर रिलीज डेट का पोस्टर जारी किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "'गैंगस्टर इन बिहार' का धांसू ट्रेलर 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे रिलीज हो जाएगा। इसे इन म्यूजिक यूट्यूब चैनल और हमार भोजपुरी टीवी ओटीटी ऐप पर देखिए। आपका आशीर्वाद हमारी ताकत है।"

पोस्टर में रानी का लुक इतना इंप्रेसिव है कि दर्शक ये कयास लगा रहे हैं कि अभिनेत्री इसमें एक गैंगस्टर की भूमिका निभा रही हैं।

पोस्टर को रानी चटर्जी समेत पूरे स्टार कास्ट ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। रानी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर पोस्ट को शेयर कर फैंस से 8 अक्टूबर को ट्रेलर देखने की अपील की।

पोस्टर में रानी को सख्त नजरों से घूरते हुए दिखाया गया है, जो उनके ट्रेडिशनल ग्लैमर से बिल्कुल अलग है।

फैंस ने कमेंट्स की बौछार लगा दी, "रानी मैम, यह लुक तो बड़ा गजब का है," दूसरे यूजर ने लिखा, "बिहार की लेडी सिंघम आ गई," और एक फैन ने तो लिखा, "पोस्टर देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए।

रानी चटर्जी स्टारर यह फिल्म राम शर्मा फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है। 'गैंगस्टर इन बिहार' को एनआरआई राम शर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभिनेत्री रानी चटर्जी के साथ-साथ इसमें प्रवेश लाल यादव, प्रमोद प्रेमी यादव, राखी मिश्रा और संजय पांडे भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं।

रानी चटर्जी के हाथ इस साल कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और कुछ रिलीज के लिए लाइन पर लगी हैं। 'प्रिया ब्यूटी पार्लर' और 'घमंडी बहू' के अलावा उनकी फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा फिल्म 'अम्मा' भी आ चुकी है। अब नई फिल्म 'परिणय सूत्र' जल्द ही रिलीज होने वाली है, फिल्म की शूटिंग और डबिंग पूरी हो गई है।

 

 

