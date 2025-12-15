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Rani Chatterjee Dance : भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी को 'सईयां' से है शिकायत, आम्रपाली के गाने पर बनाई धांसू रील

रानी चटर्जी ने निरहुआ-आम्रपाली के गाने पर किया मजेदार डांस
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Dainik Hawk·
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Dec 15, 2025, 09:11 AM
भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी को 'सईयां' से है शिकायत, आम्रपाली के गाने पर बनाई धांसू रील

मुंबई: भोजपुरी सिनेमा तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां नए-नए गाने और फिल्में रिलीज होती हैं, तो वहीं कलाकार एक-दूसरे के गाने पर डांस कर सोशल मीडिया पर उन्हें सपोर्ट करते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ अभिनेत्री रानी चटर्जी ने किया।

रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में अभिनेत्री दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली के गाने 'सईयां जी सेल्फिश' के बोल पर शानदार एक्सप्रेशन देती नजर आ रही हैं। रानी चटर्जी गाने के हर बोल पर अपने चेहरे के हाव-भाव से कमाल कर रही हैं। अभिनेत्री ने वीडियो को पोस्ट करते हुए मजेदार अंदाज में लिखा, "आप जले हुए सैया ग्रीस निकले। आम्रपाली की आवाज और मेरे चेहरे के इस कॉम्बो के बारे में क्या कहना।"

अभिनेत्री की ये पोस्ट उनके प्रशंसकों को काफी पसंद आ रही है। वे कमेंट सेक्शन पर उनके एक्सप्रेशन की तारीफ कर रहे हैं और इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

गाना 'सईयां जी सेल्फिश' की बात करें तो इसे दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली ने गाया है। लिरिक्स श्याम देहाती ने लिखे हैं और म्यूजिक साजन मिश्रा ने तैयार किया है। गाने में आम्रपाली के साथ एजाज अहमद नजर आ रहे हैं।

रानी चटर्जी की बात करें तो वे अभिनय में एक्टिव रहने के साथ-साथ सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव रहती हैं। उनके फैंस उनके डांस और एक्टिंग के साथ-साथ ऐसे मजेदार रील्स को भी खूब पसंद करते हैं।

अभिनेत्री इन दिनों टीवी सीरियल 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी' में निगेटिव किरदार में नजर आ रही हैं। इसी के साथ ही उनकी कुछ फिल्में रिलीज के लिए लाइन पर हैं, जिनमें 'परिणय सूत्र' और 'यूपी वाली-बिहार वाली' शामिल हैं।

मेकर्स ने जहां 'परिणय सूत्र' का पहला लुक जारी कर दिया है, तो वहीं 'यूपी वाली-बिहार वाली' की शूटिंग पूरी हो गई है। इस बात की जानकारी खुद अभिनेत्री ने एक पोस्ट के जरिए दी थी।

--आईएएनएस

 

 

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