Rani Chatterjee Dance Video: पवन सिंह के गाने 'काटी रात' पर नेपाल में थिरकीं रानी चटर्जी

मुंबई: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही चमक रखने वाली रानी चटर्जी हमेशा से ही अपने दमदार अभिनय, शानदार डांस और दिल जीत लेने वाले अंदाज के लिए जानी जाती हैं। रविवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में रानी चटर्जी नेपाल के एक शो में स्टेज पर धमाकेदार डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो में वह पवन सिंह के एक पॉपुलर गाने 'काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं' पर थिरकती दिख रही हैं। उन्होंने एक चमकदार नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें उनका लुक और डांस दोनों ही देखने लायक हैं। रानी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, ''नेपाल गंज के शो की एक छोटी सी झलक।'' इस पोस्ट में रानी चटर्जी का अंदाज बेहद कमाल का है।

बता दें कि 'काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं' गाना पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर चुका है और लोगों के बीच बेहद पसंद किया जाता है। पवन सिंह ने इस गाने को गाया है, और सिमरन चौधरी, दिव्य कुमार, और सचिन-जिगर ने आवाज दी है। यह गाना दर्शकों के सीधे दिल से जुड़ा हुआ है।

यही वजह है कि आज भी जब यह गाना कहीं बजता है, तो लोग झूमने लगते हैं। इस गाने को पवन सिंह ने सिमरन चौधरी, दिव्य कुमार और सचिन-जिगर के साथ मिलकर गाया है। खास बात यह है कि इसका संगीत भी सचिन-जिगर की जोड़ी ने तैयार किया। वहीं इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। यह गाना श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टार ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्त्री 2' का है। इस गाने की लोकप्रियता के चलते रानी चटर्जी ने इसे अपने स्टेज शो में शामिल किया और दर्शकों का दिल जीता।

वैसे रानी अपने बेबाक और बेलौस अंदाज के लिए खासा पहचानी जाती हैं। उनके हरेक मूव पर फैंस की नजर होती है। अब तक कई हिट फिल्मों और गानों में काम कर चुकी हैं और लाखों फैन्स के दिलों में जगह बना चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी रानी चटर्जी काफी एक्टिव रहती हैं और समय-समय पर अपने शूटिंग सेट, स्टेज शो या निजी जिंदगी से जुड़े वीडियो और फोटोज पोस्ट करती रहती हैं।