Indian Actress : रानी चटर्जी की नई फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' जल्द ही टीवी पर होगी प्रसारित

मुंबई: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रानी चटर्जी अपने प्रशंसकों के लिए खुशखबरी लेकर आई हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' जल्द ही टेलीविजन पर दर्शकों का मनोरंजन करने वाली है। रानी ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए दी।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "तैयार हो जाइए! 'चुगलखोर बहुरिया' अपनी चुगली का खजाना लेकर आ रही है। देखिए 13 सितंबर, शनिवार को शाम 6:30 बजे और 14 सितंबर, रविवार को सुबह 10 बजे, सिर्फ भोजपुरी सिनेमा चैनल पर। इस वीडियो को शेयर करें और मजा लें।"

क्लिप में अभिनेत्री फिल्म का प्रचार करते हुए बोलती हैं, "चुगली में एक अलग ही मजा है। इन दिनों मैं खूब चुगली कर रही हूं, बिल्कुल अपनी नई फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' के किरदार की तरह।"

रानी ने डायरेक्टर बंटी की तारीफ करते हुए बताया कि उनकी मदद से वह अपने किरदार में पूरी तरह ढल पाईं। उन्होंने हंसते हुए कहा, "बंटी ने मुझे चुगली करने की कला सिखाई, जिससे मेरे किरदार को जीवंत करने में बहुत मदद मिली।"

'चुगलखोर बहुरिया' में रानी का यह नया अवतार दर्शकों को हंसी, ड्रामा और मनोरंजन का तड़का देने वाला है।

उन्होंने अपने किरदार के लिए खास लुक अपनाया है, जो दर्शकों को गांव की चुलबुली और चालाक बहू की याद दिलाता है। वीडियो में रानी ने नारंगी रंग की साड़ी पहनी है, सिर पर पल्लू, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां हैं। वहीं, बालों को उन्होंने दो लंबी चोटियों में गूंथकर लाल रिबन से सजाया है, जो उनके देसी अंदाज को और निखारता है।

फिल्म का निर्माण अंशुमन सिंह, विनय सिंह, और मधु शर्मा ने मिलकर किया है। इसके निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी हैं। फिल्म को संगीत साजन मिश्रा ने दिया है। इसकी कहानी सुरेंद्र मिश्रा और विवेक मिश्रा ने लिखी है।