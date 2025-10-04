Rani Chatterjee News : 'अम्मा' की शूटिंग के बीच रानी चटर्जी ने उठाया मैगी का आनंद

मुंबई: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री रानी चटर्जी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'अम्मा' की शूटिंग में व्यस्त हैं। शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर सेट से एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया।

रानी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपनी सह-कलाकार के साथ नई-नवेली दुल्हन के लुक में कार में बैठकर मैगी का लुत्फ उठाती नजर आईं। रानी ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, "अम्मा के सेट पर छोटी-छोटी भूख के लिए मैगी।"

इस वीडियो में उन्होंने भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव के गाने 'तितली शहर के' को बैकग्राउंड में जोड़ा, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है।

'तितली शहर के' गाना दिनेश लाल यादव निरहुआ की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'बलमा बड़ा नादान-2' का है। इस गाने को भोजपुरी के लोकप्रिय गायकों नीलकमल सिंह और प्रियंका सिंह ने अपनी मधुर आवाज से सजाया है। गाने के बोल जहीद अख्तर ने लिखे हैं, जबकि म्यूजिक मधुकर आलम ने तैयार किया है।

यह गाना यूट्यूब और सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता बटोर रहा है। गाने में दिनेश लाल यादव और अभिनेत्री ऋचा दीक्षित की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनकी केमिस्ट्री को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

यह गाना सोशल मीडिया पर इतना पॉपुलर हो चुका है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे इस पर रील्स बना चुके हैं। इससे पहले अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने भी इस गाने पर वीडियो बनाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

इसके अलावा, कई सोशल मीडिया यूजर्स भी इस गाने पर रील्स बनाकर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो रानी चटर्जी की कई फिल्में टीवी और यूट्यूब पर रिलीज हुई हैं। एक्ट्रेस की 'चुगलखोर बहुरिया' टीवी पर रिलीज हुई है, जो हफ्ते की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी है। एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म 'परिणय सूत्र' है, जिसका ट्रेलर जल्द ही रिलीज होगा।