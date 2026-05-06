Randeep Hooda Village Life : रणदीप हुड्डा ने अपने पुश्तैनी घर और गांव के जीवन की झलक दिखाई

मुंबई: अभिनेता रणदीप हुड्डा ने मंगलवार शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गांव के जीवन की दिल छू लेने वाली झलक साझा करते हुए पुरानी यादों को ताजा किया।

अपने साधारण गांव के जीवन की खूबसूरत झलकियां साझा करते हुए रणदीप हुड्डा ने लिखा, “गाम”, जिसका मतलब ‘गांव’ होता है।

रणदीप द्वारा साझा किए गए इस कैरोसेल की शुरुआत एक वीडियो से होती है, जिसमें अभिनेता खुद को रिकॉर्ड करते हुए अपने फॉलोअर्स को अपनी जड़ों और सादगी भरे गांव के जीवन की झलक देते नजर आते हैं। वीडियो में वह कहते सुनाई देते हैं, “गांव की अलग हवा… और गांव का अलग मजा।”

इसके बाद की तस्वीरें गांव के जीवन के खूबसूरत पहलुओं को दर्शाती हैं। एक तस्वीर में रात के समय हल्की रोशनी में नहाई एक शांत, संकरी गली दिखाई देती है जबकि दूसरी तस्वीर में एक बुजुर्ग परिवार के सदस्यों संग पुश्तैनी घर के अंदर बैठे नजर आते हैं।

एक और तस्वीर पुराने पारिवारिक घर के अंदरूनी हिस्से की झलक देती है, जहां पीढ़ियों की यादें संजोई हुई हैं।

अन्य तस्वीरों में भैंसों को तालाब में ठंडक लेते हुए और उनके बाड़े में आराम करते हुए दिखाया गया है। एक तस्वीर में गांव का दृश्य है, जिसमें स्थानीय बच्चे तालाब के पास खड़े नजर आते हैं।

काम के मोर्चे पर, रणदीप अपनी अगली फिल्म में कथित तौर पर हरियाणवी जाट के किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा, वह फिल्म ईथा में भी एक अहम भूमिका निभाते दिखाई देंगे।

ईथा में श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में हैं और यह फिल्म मराठी लोक नृत्यांगना विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म रणदीप और श्रद्धा की पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी भी होगी।

व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो रणदीप इस समय पिता बनने के बाद अपने जीवन के सबसे खुशहाल दौर में हैं। 10 मार्च को उन्होंने अपनी पत्नी लिन लेशराम के साथ एक बेटी का स्वागत किया।

उस समय सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी साझा करते हुए अभिनेता ने बताया था कि उनकी बेटी ऐसे दिन पैदा हुई, जो पहले से ही उनके परिवार के लिए खास मायने रखता है।

उन्होंने लिखा, “दादा और पोती को जन्मदिन की शुभकामनाएं… आज जब मैं पिता बना हूं, तो पापा, आपके लिए मेरी सराहना और भी गहरी हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण- लिन, मुझे पिता बनाने और हमारी नन्ही परी को इस दुनिया में लाने के लिए धन्यवाद। एक नन्ही बेटी और जिंदगी भर का प्यार।”

–आईएएनएस