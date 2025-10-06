Randeep Hooda Lal Rang 2 : रणदीप हुड्डा ने 'लाल रंग 2' पर दी अपडेट, बोले- 'अच्छे पार्टनर की तलाश'

मुंबई: अभिनेता रणदीप हुड्डा के फैंस उनकी फिल्म ‘लाल रंग’ के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने साल 2023 में बताया था कि इसका पार्ट-2 बन रहा है। इस फिल्म को सैयद अहमद अफजल डायरेक्ट करेंगे। मगर, तब से इस पर कोई अपडेट नहीं आया।

अब एक लेटेस्ट इंटरव्यू में रणदीप हुड्डा ने इस फिल्म को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि ‘लाल रंग-2’ का काम अभी रुका हुआ है और इसके लिए वह पार्टनर की तलाश में हैं।

जब फिल्म को लेकर हो रही देरी के बारे में रणदीप हुड्डा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, "यह मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है और मैं इसका अगला भाग करना चाहूंगा। लेकिन, मैं इसे आधे-अधूरे मन से या उस अव्यवस्था में नहीं करना चाहता, जिसमें हमने पहला भाग शूट किया था। हम ऐसे अच्छे पार्टनर्स की तलाश में हैं, जो हमारे साथ मिलकर पहले भाग के साथ न्याय कर सकें, जो अपने आप में एक कल्ट फिल्म है।"

फिल्म ‘लाल रंग’ की कहानी हरियाणा की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। यह एक डार्क-ह्यूमर ड्रामा था, जो खून की कालाबाजारी, दोस्ती और लालच को दिखाती है।

2023 में जब फिल्म के पार्ट-2 का ऐलान हुआ था, तब ऐसा कहा जा रहा था कि इस फिल्म से रणदीप हुड्डा बतौर फिल्म निर्माता डेब्यू करने जा रहे हैं।

रणदीप ने कहा था, "शंकर मलिक एक ऐसा किरदार है, जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। सात साल बाद भी यह फिल्म प्रासंगिक बनी हुई है और इसे पसंद करने वाले लोग इसके पार्ट-2 की डिमांड कर रहे हैं। यही बात मुझे एक निर्माता के रूप में इस नए सफर को बेहद खुशी और जिम्मेदारी की भावना के साथ शुरू करने के लिए प्रेरित करती है।"

वर्क फ्रंट की बात करें तो रणदीप हुड्डा पिछली बार फिल्म 'जाट' में दिखाई दिए थे। इसमें सनी देओल ने लीड रोल प्ले किया था। बहुत जल्द ही वह वार-ड्रामा 'ऑपरेशन खुकरी' में दिखाई देंगे। इसकी शूटिंग जारी है। बताया जा रहा है कि वह इसमें मेजर जनरल राजपाल पुनिया का किरदार पर्दे पर निभाते दिखाई देंगे।