रणवीर शौरी-सिकंदर खेर की फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' का गाना 'मेकअप' रिलीज

मुंबई, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता रणवीर शौरी और सिकंदर खेर अभिनीत अपकमिंग फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मंगलवार को मेकर्स ने गाना रिलीज कर दिया।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर गाना रिलीज किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "वाइब पूरी तरह ऑन, एनर्जी बिना रुके! सॉन्ग 'मेकअप' रिलीज हो गया है।

वेडिंग पार्टी डांस सॉन्ग मेकअप को रेव शेरगिल, मीनु काले, त्रिशा काले और आशिमा महाजन ने मिलकर गाया है और लिरिक्स शेरगिल ने दिए हैं। वहीं, म्यूजिक रेव शेरगिल ने तैयार किया है। मेकर्स ने पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया था।

बॉलीवुड की क्लासिक कॉमेडी फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' में जहां रणवीर शौरी एक दिलफेक आशिक की भूमिका अदा कर रहे हैं, वहीं सिकंदर दबंग अंदाज में दर्शकों को हंसाते नजर आएंगे।

फिल्म में दोनों के बीच टकराव देखने को मिलेगा। फिल्म में हर्षवर्धन सिंह भी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी पुराने जमाने के पॉप कल्चर को आज के दर्शकों की पसंद के साथ जोड़ती है।

फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' का निर्देशन परन बावा ने किया है, जो फिल्म 'रंग दे बसंती', 'कार्तिक कॉलिंग कार्तिक', और 'अंग्रेजी मीडियम' जैसी फिल्मों में सहायक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं।

फिल्म को सोमा सिंह देओ और मजाहिर अब्बास मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जबकि, परवेज आलम खान और ऋषि राज इसके सह-निर्माता हैं।

वहीं, फिल्म का संगीत आई.पी. सिंह, रेव शेरगिल, प्रशांक बेवर और हर्षवर्धन सिंह देओ ने तैयार किया है। गानों की कोरियोग्राफी ध्रुव धाला ने की है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है।

शानदार कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस से भरपूर फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' दर्शकों को एक मजेदार पारिवारिक मनोरंजन का वादा करती है। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

