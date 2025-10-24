मनोरंजन

रणवीर शौरी की ‘जस्सी वेड्स जस्सी’ का ट्रेलर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Oct 24, 2025, 08:00 AM
रणवीर शौरी की 'जस्सी वेड्स जस्सी' का ट्रेलर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

मुंबई, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता रणवीर शौरी की अपकमिंग फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। शुक्रवार को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोमांस, कॉमेडी और पंजाबी संस्कृति का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा।

मेकर्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "एक नाम, ढेर सारी हंसी। प्यार, हंगामा और एक ट्विस्ट, जो सब कुछ बदल देगा। फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।"

2 मिनट 13 सेकंड का ट्रेलर काफी शानदार है। फिल्म की कहानी जस्सी नाम की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें रणवीर शौरी एक साड़ी दुकानदार की भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ सिकंदर खेर, हर्षवर्धन सिंह देव, रहमत रतन, मनु ऋषि चड्ढा, सुदेश लहरी और ग्रुशा कपूर जैसे शानदार कलाकार दिखेंगे। यह फिल्म पंजाबी संस्कृति को दर्शाती है, जहां एक साधारण शादी एक नाम की वजह से हास्य और अराजकता के तूफान में बदल जाती है।

परन बावा द्वारा निर्देशित फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' का निर्देशन परन बावा ने किया है, जिन्होंने 'रंग दे बसंती', 'कार्तिक कॉलिंग कार्तिक', और 'अंग्रेजी मीडियम' जैसी फिल्मों में सहायक कलाकार के रूप में काम किया है। इस फिल्म के साथ वे निर्देशन में कदम रख रहे हैं। फिल्म को सोमा सिंह देओ और मजाहिर अब्बास ने प्रोड्यूस किया है, जबकि परवेज आलम खान और ऋष राज सह-निर्माता हैं।

फिल्म का संगीत आई.पी. सिंह, रेव शेरगिल, शिव कुमार बतालवी, प्रशांक बेवर और हर्षवर्धन सिंह देओ ने दिया है। कोरियोग्राफी ध्रुव धाला ने की है।

फिल्म में कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस का शानदार मेल है, जो दर्शकों को एक मजेदार पारिवारिक मनोरंजन का वादा करता है। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साथ ही, हंसी, प्यार और हंगामे का एक अनोखा अनुभव लेकर आएगी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

