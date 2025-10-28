रणवीर शौरी की 'जस्सी वेड्स जस्सी' का नया गाना 'मेकअप' जल्द होगा रिलीज

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता रणवीर शौरी की अपकमिंग फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' का नया गाना 'मेकअप' जल्द ही रिलीज होने वाला है। सोमवार को मेकर्स ने गाने का टीजर जारी कर दिया।

मेकर्स ने गाने का टीजर इंस्टाग्राम पर जारी किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "तैयार हो जाओ नाचने और चमकने के लिए! साल का सबसे धमाकेदार वेडिंग डांस सॉन्ग 'मेकअप' का टीजर आ गया है। गाना मंगलवार को जारी किया जाएगा।"

गाना दर्शकों को शादी के माहौल में झूमने पर मजबूर कर देगा। वहीं, प्रशंसक भी टीजर देख गाने की रिलीज को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं।

'जस्सी वेड्स जस्सी' का निर्देशन परन बावा ने किया है। उन्होंने इससे पहले 'रंग दे बसंती', 'कार्तिक कॉलिंग कार्तिक', और 'अंग्रेजी मीडियम' जैसी फिल्मों में सहायक कलाकार के रूप में काम किया है। इस फिल्म के साथ वे पहली बार निर्देशक की कुर्सी पर बैठे हैं। फिल्म को सोमा सिंह देओ और मजाहिर अब्बास ने प्रोड्यूस किया है, जबकि परवेज आलम खान और ऋषि राज सह-निर्माता हैं।

वहीं, फिल्म का संगीत आई.पी. सिंह, रेव शेरगिल, शिव कुमार बतालवी, प्रशांक बेवर और हर्षवर्धन सिंह देओ ने तैयार किया है। गानों की कोरियोग्राफी ध्रुव धाला ने की है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है।

शानदार कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस से भरपूर फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' दर्शकों को एक मजेदार पारिवारिक मनोरंजन का वादा करती है। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और साथ ही हंसी, प्यार और हंगामे का एक अनोखा अनुभव लेकर आएगी।

इससे पहले रणवीर शौरी वेब सीरीज ‘बिंदिया के बाहुबली’ में दिखाई दिए थे। राज अमित कुमार ने इसे लिखा और डायरेक्ट किया है। इसमें सौरभ शुक्ला, रणवीर शौरी, सीमा बिस्वास और शीबा चड्ढा जैसे कलाकार हैं। फिलहाल अभिनेता ने वेब सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' की शूटिंग शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी।

