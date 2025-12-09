रणवीर सिंह की कला और इंसानियत की सारा अर्जुन मुरीद, कहा- 'मुझे आप पर बहुत गर्व है'

मुंबई, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। वहीं, दर्शकों से फिल्म के सभी कलाकारों को अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। इस फिल्म से अभिनेत्री सारा अर्जुन ने बॉलीवुड में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कदम रखा है।

सारा ने सोमवार को रणवीर और साथी कलाकारों के साथ तस्वीरें शेयर की और फिल्म को लेकर अनुभव को शब्दों में बयां किया। उन्होंने लिखा, "मेरे शब्द शायद कभी भी मेरी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी।"

उन्होंने लिखा, "कहते हैं कि एक सच्चा अभिनेता लगभग अलौकिक होता है, बेहद सक्षम, निडर और जोशीला, और रणवीर, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। दुनिया आपकी प्रतिभा देखती है, लेकिन मुझे हर दिन आपकी उदारता, संवेदनशीलता और प्रतिभा को करीब से देखने का मौका मिला।"

अभिनेत्री ने लिखा, "आप हमेशा हर किसी को हिम्मत देते हैं, और मुश्किल के वक्त पर सहारा बनते हैं। साथ ही, सबको हंसाते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप दूसरों की खुशी को भी अपनी खुशी समझते हैं।"

अभिनेत्री ने आगे बताया कि रणवीर से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने लिखा, "आपने हमेशा समझाया है कि कैसे सफलता विनम्रता के साथ चलती रहती है। 'धुरंधर' में आपने पूरा दिल लगा दिया। हर सीन को इतना शानदार बनाया कि अब उससे बेहतर करना मुश्किल लगता है।"

सारा ने यह भी लिखा, "आपके साथ डेब्यू करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। आप जब परदे पर आते हैं, तो सब दंग रह जाते हैं। मुझे आप पर बहुत गर्व है। हमेशा आपके लिए दुआ करती रहूंगी। आपकी कला और उस नेक इंसान के लिए जिसे मैं जानती हूं, दिल से थैंक यू।"

बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' का निर्माण आदित्य धर ने किया है, जो पहले ही आर्टिकल 370 और उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्में बना चुके हैं। उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक साल 2019 की हिट फिल्मों में शुमार थी और फिल्म का कलेक्शन भी दमदार रहा था।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम