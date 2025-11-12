मनोरंजन

रणवीर सिंह-आर माधवन स्टारर 'धुरंधर' का 'ट्रेलर लॉन्च' पोस्टपोन

Nov 12, 2025, 03:06 AM

मुंबई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली में हुए विस्फोट की दुखद घटना के बाद बॉलीवुड की अपकमिंग मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' का ट्रेलर लॉन्च स्थगित कर दिया गया है।

प्रोडक्शन हाउस जियो स्टूडियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। प्रोडक्शन हाउस ने लिखा, "महत्वपूर्ण अपडेट। कल दिल्ली विस्फोट से प्रभावित पीड़ितों और परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए 12 नवंबर को होने वाला धुरंधर ट्रेलर लॉन्च स्थगित कर दिया गया है। ट्रेलर लॉन्च की नई तारीख और डिटेल्स आपके साथ जल्द साझा किया जाएगा। धन्यवाद।"

फिल्म 'धुरंधर' एक हाई-ऑक्टेन स्पाई एक्शन थ्रिलर है, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के गुप्त ऑपरेशन्स पर आधारित है। यह असली घटनाओं से प्रेरित कहानी बताती है, जिसमें अंडरवर्ल्ड की दुनिया, देशभक्ति, धोखे और जासूसी के रोमांचक तत्व हैं। फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ ही आदित्य धर ने इसे लिखा और को-प्रोड्यूस भी किया। आदित्य धर 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं।

'धुरंधर' को जियो स्टूडियो और बी62 स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है, जिसमें ज्योति देशपांडे और लोकेश धर भी प्रोड्यूसर हैं। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। इसका म्यूजिक शाश्वत सचदेव ने कंपोज किया है, टाइटल ट्रैक 15 अक्टूबर को रिलीज हो चुका है।

फिल्म में आर माधवन के साथ मुख्य भूमिका में रणवीर सिंह हैं, जो एक एजेंट के किरदार में नजर आएंगे। उनके साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी, सारा अर्जुन भी अहम भूमिकाओं में हैं। सारा के साथ रणवीर पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे।

'धुरंधर' सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, जिसमें अंडरवर्ल्ड की दुनिया, देशभक्ति और जासूसी के रोमांच का तड़का है। आदित्य धर ने फिल्म की कहानी को लिखने के साथ ही डायरेक्ट और को-प्रोड्यूस भी किया है। फिल्म की शूटिंग देश के कई हिस्सों के साथ ही लद्दाख में भी हुई है।

--आईएएनएस

एमटी/एबीएम

