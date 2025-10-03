रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम लेकर आ रहे तीरंदाजी का नया जोश, एपीएल में हिस्सा लेगी 'पृथ्वीराज योद्धा'

मुंबई, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत में खेलों का जादू हमेशा से लोगों के दिलों में खास रहा है। हरियाणा की मिट्टी से लेकर देश के कोने-कोने तक, खेलों ने कई युवाओं को प्रेरित किया है। इस कड़ी में तीरंदाजी यानी आर्चरी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी व पूर्व राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज लिन लैशराम की टीम 'पृथ्वीराज योद्धा' आगामी आर्चरी प्रीमियर लीग (एपीएल) में हिस्सा लेंगी।

बता दें कि लिन लैशराम 'पृथ्वीराज योद्धा' टीम की सह-मालिक हैं।

एपीएल 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी। रणदीप और लिन की यह साझेदारी न केवल खेल को बढ़ावा देगी, बल्कि युवाओं को भी तीरंदाजी जैसे खेल की तरफ आकर्षित करेगी।

आईएएनएस से बात करते हुए रणदीप हुड्डा ने कहा, ''खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हरियाणा में बचपन से ही खेलों की संस्कृति रही है, जहां कुश्ती, हॉकी, और बॉक्सिंग जैसे खेलों ने देश का नाम रोशन किया है। मेरे लिए तीरंदाजी जैसे खेल से जुड़ना एक गर्व की बात है। तीरंदाजी में कई खासियतें होती हैं, जैसे कि ध्यान केंद्रित करना, धैर्य बनाए रखना, और मुश्किल हालात में टिके रहना; ये सभी गुण हरियाणा की खेल संस्कृति से मेल खाते हैं। मेरी पत्नी लिन का इस खेल के साथ गहरा लगाव है, जो हमारी टीम को और मजबूत बनाता है।''

लिन लैशराम के लिए तीरंदाजी केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक जीवन की यात्रा है। उनके पिता मणिपुर आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही तीरंदाजी की दुनिया की ओर आगे बढ़ाया। लिन ने महज दस साल की उम्र में तीरंदाजी शुरू की और जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगीं। टाटा आर्चरी अकादमी में प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने कई पदक जीते और 1998 में जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी अपने नाम की। हालांकि, चोट के कारण उन्हें प्रतियोगिता से दूरी बनानी पड़ी, लेकिन उनका खेल के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ। अब आर्चरी प्रीमियर लीग में उनका फिर से लौटना उनके लिए एक नई शुरुआत है।

इस लीग को लेकर डॉ. विकास गर्ग, जो कि 'पृथ्वीराज योद्धा' टीम के मालिक और एबिक्स ग्रुप के चेयरमैन हैं, ने कहा, ''आर्चरी प्रीमियर लीग भारतीय तीरंदाजी के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। यह लीग खेल को एक नए स्तर पर लेकर जाएगी, जिससे युवा खिलाड़ियों को न सिर्फ मौका मिलेगा बल्कि खेल को भी लोकप्रियता मिलेगी। इस लीग के जरिए भारतीय तीरंदाजी की परंपरा और संस्कृति को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।''

आर्चरी प्रीमियर लीग का आयोजन आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष पूर्व सांसद अरुण मुंडा हैं। इसके साथ ही, एएआई के सचिव विरेंद्र सचदेव भी इस लीग के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस लीग को विश्व आर्चरी, विश्व आर्चरी एशिया और भारत सरकार के खेल मंत्रालय का भी समर्थन प्राप्त है।

--आईएएनएस

पीके/एएस