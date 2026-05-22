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रणदीप हुड्डा को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से उपहार के रूप में कृष्ण की प्रतिमा मिली

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 03:48 AM

मुंबई, 21 मई (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की, और उनसे एक बेहद खास तोहफा भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा मिली।

अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर सीएम के साथ अपनी मुलाकात की झलकियां शेयर करते हुए, हुड्डा ने एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी मैं आपके स्नेह, सम्मान और शुभकामनाओं के आगे नतमस्तक हूं। अपनी शख्सियत और काम के जरिए हरियाणा की मिट्टी, भाषा और संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाना मेरे लिए गर्व की बात है।

मुख्यमंत्री की लीडरशिप की तारीफ करते हुए हुड्डा ने कहा कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका मिलनसार स्वभाव और जिस तरह आप सबको साथ लेकर चलते हैं, वह आपकी लोकप्रियता का प्रतीक है। हमारे हरियाणा की बागडोर आप जैसे बेहतरीन लोगों के हाथों में होने से, यकीनन राज्य और भी ज्यादा तरक्की करेगा। आपका आशीर्वाद और प्यार मुझे हमेशा हिम्मत देगा। हरियाणा के मान-सम्मान को बढ़ाने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी।

सीएम सैनी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि हरियाणा की माटी के लाल, सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने संत कबीर कुटीर पर स्नेहिल भेंट की। बॉलीवुड के माध्यम से हरियाणवी बोली, संस्कृति और प्रदेश की मिट्टी की खुशबू को देश-दुनिया तक पहुंचाने में आपका योगदान सराहनीय है। अपनी दमदार अभिनय शैली और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व से आपने हरियाणा का मान बढ़ाने का कार्य किया है। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं निरंतर सफलता की मंगलकामना करता हूं।

दूसरी ओर, हुड्डा आने वाले दिनों में बायोग्राफिकल ड्रामा 'ईथा' में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ श्रद्धा कपूर भी हैं।

लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म लावणी डांसरों में से एक विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी से प्रेरित है।

इन सबके बीच, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हुड्डा की 'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2' को भी दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म में उनकी दमदार एक्टिंग की चर्चा फैंस के बीच हो रही है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम

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