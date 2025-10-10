रणबीर कपूर ने सुभाष घई के एक्टिंग स्कूल में राज कपूर और गुरु दत्त को दी श्रद्धांजलि

मुंबई, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सुभाष घई के एक्टिंग स्कूल 'व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल' में हाल ही में एक विशेष आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने शिरकत की और राज कपूर और गुरु दत्त को श्रद्धांजलि दी।

सुभाष घई ने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए प्रशंसकों के साथ साझा की। उन्होंने एक कोलाज तस्वीर पोस्ट की, जिसमें रणबीर कपूर नजर आ रहे हैं। निर्देशक ने तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "रणबीर कपूर ने व्हिसलिंग वुड्स के छात्रों के साथ एक प्रेरणादायक सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज कपूर और गुरु दत्त को श्रद्धांजलि दी।

रणबीर ने इस मौके पर दो होनहार छात्रों को राज कपूर और गुरु दत्त के नाम पर स्कॉलरशिप देने की घोषणा की, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उत्साहित हो उठे। यह स्कॉलरशिप प्रतिभावान छात्रों को उनके सपनों को साकार करने में मदद करेगी।

सत्र में 'सिनेमा में कविता और संगीत' थीम पर डायरेक्टर राहुल रवैल और सलीम आरिफ ने विचार साझा किए। इस मौके पर कैंपस में मौजूद 2000 छात्रों ने इस प्रेरणादायक कार्यक्रम का आनंद लिया।"

व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल, जो सुभाष घई द्वारा स्थापित एक प्रतिष्ठित संस्थान है, लंबे समय से युवा प्रतिभाओं को सिनेमा और कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण दे रहा है। इस आयोजन ने न केवल छात्रों को प्रेरित किया, बल्कि हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग को भी जीवंत कर दिया।

बता दें कि निर्देशक के प्रतिष्ठित व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल अकादमी के फिल्ममेकिंग छात्रों ने हाल ही में आगामी शॉर्ट फिल्म 'रॉकेटशिप' का ट्रेलर रिलीज किया है। इस शॉर्ट फिल्म में अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर मुख्य भूमिका में हैं।

'रॉकेटशिप' जीवन के छोटे-छोटे पलों की कहानी है, जो मां-बेटी के प्यार और सपनों को दर्शाती है।

फिल्म का लेखन और निर्देशन अर्जुन मेनन ने किया है, जबकि हरमनराय सिंह सहगल इसके निर्माता हैं। सिनेमैटोग्राफी का जिम्मा भागवत पुरोहित ने संभाला है और सोहम तेरे ने एडिटिंग की है। संगीत अजमत खान ने तैयार किया है, जो कहानी को और भावुक बनाता है।

फिल्म में ईशा कोप्पिकर और अमायरा मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि उर्वी गर्ग, शाइना सरकार और राहुल चौधरी अहम किरदार में नजर आएंगे। यह शॉर्ट फिल्म दर्शकों को भावनात्मक सफर पर ले जाने का वादा करती है, जो मां-बेटी के रिश्ते की गहराई को खूबसूरती से दर्शाएगी।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी