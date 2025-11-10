रानी चटर्जी और संजना पांडे की फिल्म 'यूपी वाली-बिहार वाली' की शूटिंग शुरू, सेट पर मस्ती का माहौल

मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी और संजना पांडे जल्द ही फिल्म 'यूपी वाली-बिहार वाली' में नजर आएंगी। सोमवार को अभिनेत्री रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया।

फिल्म 'यूपी वाली-बिहार वाली' की शूटिंग हाल ही में शुरू हो चुकी है। रानी ने सेट से पूजा-पाठ की तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिसमें वे और पूरी टीम पारंपरिक परिधान में नजर आ रही थी, लेकिन असली मजा तो ऑफ-स्क्रीन पलों में नजर आ रहा है। रानी द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में अभिनेत्री और संजना एक-दूसरे से हंसी-मजाक करती दिख रही हैं।

अभिनेत्री ने वीडियो के बैकग्राउंड में गाना 'काइको सोरहो शिंगार' ऐड किया। साथ ही, वीडियो शेयर कर कैप्शन दिया, "यूपी वाली-बिहार वाली कैमरे के सामने कैसी हैं, वो तो जब फिल्म आएगी तब पता चलेगा, पर कैमरे के पीछे तो ऐसी है।"

गाना 'काइको सोरहो सिंगार' की बात करें तो इसे साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'पियावा बड़ा सतावेला' में फिल्माया गया था। गाने को मोहन राठौड़ ने अपनी मधुर आवाज में गाया है और बोल आर.आर. पंकज ने दिए हैं। वहीं, मधुकर आनंद ने तैयार किया है।

मंजुल ठाकुर द्वारा निर्देशित फिल्म 'यूपी वाली-बिहार वाली' में स्टारकास्ट बड़ी दिलचस्प है। इसमें रानी और संजना के अलावा, प्रशांत सिंह, आलोक सिंह राजपूत, ललित उपाध्याय, विद्या सिंह, स्वेता वर्मा और गोपाल चौहान जैसे स्टार्स नजर आएंगे।

रानी चटर्जी की 'अम्मा', 'जय मां संतोषी', 'मायके की टिकट कटा दे पिया', 'प्रिया ब्यूटी पार्लर', 'सास बहू चली स्वर्गलोक', और 'चुलगखोर बहुरिया' जैसी फिल्में बैक-टू-बैक रिलीज हो चुकी हैं और कुछ रिलीज होने के लिए लाइन पर हैं, जिनमें 'परिणय सूत्र' और 'गैंगस्टर इन बिहार' शामिल हैं।

अभिनेत्री संजना पांडे की बात करें तो उनकी फिल्म 'नईहर ससुराल' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हुआ था, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया था।

--आईएएनएस

एनएस/एएस