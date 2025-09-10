मनोरंजन

रानी चटर्जी के स्टाइलिश पोज और अक्षरा सिंह की शायराना सोच ने फैंस को किया दीवाना

Sep 10, 2025, 12:07 PM

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की दो प्रमुख अभिनेत्रियां, रानी चटर्जी और अक्षरा सिंह, अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी के चलते एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दोनों अभिनेत्रियों ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपने-अपने पोस्ट शेयर किए। एक तरफ जहां रानी चटर्जी ने चुलबुला और स्टाइलिश वीडियो पोस्ट किया, वहीं दूसरी तरफ अक्षरा सिंह ने शायरी भरे मूड में डूबी तस्वीर साझा की।

रानी चटर्जी के इंस्टाग्राम पोस्ट की बात करें तो उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो क्लिप साझा किया है, जिसमें वह किसी शहरी लोकेशन पर खड़ी नजर आ रही हैं।

वीडियो में रानी बेहद खुश दिखाई दे रही हैं और कैमरे के सामने एक के बाद एक दिलकश पोज देती दिख रही हैं।

उन्होंने ब्लैक कलर का पोल्का डॉट्स वाला ऑफ-शोल्डर टॉप पहना हुआ है, जो उनके मॉडर्न फैशन सेंस को दर्शाता है। उन्होंने बालों को पीछे की ओर बांधा हुआ है और हल्के मेकअप के साथ खुद को नेचुरल रखा है।

इस वीडियो के बैकग्राउंड ऑडियो के तौर पर सुपरहिट भोजपुरी गाना 'मन के सांवरिया बन गइल' प्ले हो रहा है, जिसे उदित नारायण और कल्पना ने गाया है। यह गाना भोजपुरी फिल्म 'प्रतिज्ञा' से लिया गया है। यह गाना दिनेश लाल यादव (निरहुआ) और पाखी हेगड़े पर फिल्माया गया है।

दूसरी ओर, अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में अक्षरा ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है। उन्होंने अपने लुक को पूरा करने के लिए लाल चूड़ियां और झुमके भी पहने हैं।

तस्वीर में वह गहरी सोच में डूबी हुई नजर आ रही हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने मशहूर गजल 'सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता' को बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर जोड़ा है।

इसके साथ ही उन्होंने तस्वीर के नीचे लिखा, ''और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता'। यह तस्वीर उनके मूड को पूरी तरह से बयां करती है।

