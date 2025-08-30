रानी चटर्जी का नया अंदाज, 'होंठो पे बस तेरा नाम है' गाने पर लूटी महफिल

मुंबई, 30 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की उम्दा अदाकारा रानी चटर्जी हमेशा से ही अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं। वह चाहे कहीं भी चली जाएं, लेकिन अपने फैंस को अपडेट देने से पीछे नहीं हटती हैं। वहीं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह फिल्म 'ये दिल्लगी' के गाने 'होंठों पे बस तेरा नाम है' पर शानदार एक्सप्रेशन के साथ रील बनाती नजर आ रही हैं।

ब्लू कलर की ड्रेस के साथ रानी ने पार्टी टाइप मेकअप कर रखा था। कानों में बड़े-बड़े इयररिंग्स और हाथों में गोल्ड की रिंग। वहीं, लुक और आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने बालों को कर्ल किया है। अभिनेत्री के वीडियो से फैंस कयास लगा रहे हैं कि वह किसी शो या पार्टी में गई हैं।

रानी ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "होंठों पे बस तेरा नाम है।"

रानी का यह वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वे उन्हें हार्ट और कई तरह के इमोजी कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "लवली परफॉर्मेंस," दूसरे यूजर ने लिखा, "आपके एक्सप्रेशन बहुत बेहतरीन हैं।"

बता दें, गाना 'होंठो पे बस तेरा नाम है' साल 1994 में आई फिल्म 'दिल्लगी' का है, जिसे कुमार सानू और लता मंगेशकर ने मिलकर गाया है और दिलीप सेन-समीर सेन ने इसे संगीतबद्ध किया है। वहीं, इसके लिरिक्स समीर ने दिए हैं।

1994 में रिलीज हुई फिल्म 'ये दिल्लगी' को 1.6 करोड़ के छोटे बजट में बनाया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 10 करोड़ की कमाई की थी। ये फिल्म 1954 की हॉलीवुड फिल्म 'सबरीना' की ऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। इसकी कामयाबी के बाद इसे तमिल भाषा में 'प्रिया ओ प्रिया' नाम से बनाया गया था। वहीं, फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में हुई थी और इसका गाना 'ओले-ओले' जबरदस्त हिट रहा था, जिसे सैफ अली खान की फिल्म 'जवानी जानेमन' में रीक्रिएट किया गया था।

--आईएएनएस

एनएस/एएस