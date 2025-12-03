रानी चटर्जी की 'हम हई जेठानी' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर, जानिए कब और कहां देखें

मुंबई, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अभिनेत्री रानी चटर्जी की फिल्म 'हम हई जेठानी' का जल्द ही वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है। मंगलवार को अभिनेत्री रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम के जरिए इस बात की जानकारी दी।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म की झलक शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "फिल्म 'हम हई जेठानी' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 6 दिसंबर शाम 5:30 बजे से शुरू होकर 7 दिसंबर सुबह 9:30 बजे तक रहेगा।"

अनिल नैनन द्वारा निर्देशित फिल्म 'हम हई जेठानी' का निर्माण संदीप सिंह और नीलाभ तिवारी ने किया है। फिल्म में रानी के अलावा, खुशी झा, सोनाली मिश्रा, अयाज खान, प्रेम दुबे, रितेश उपाध्याय, गोलू तिवारी, रागिनी यादव, लोटा तिवारी, और प्रकाश जैस हैं। बाल कलाकार के रूप में हर्ष राज और आदर्श गोयल भी फिल्म का हिस्सा हैं।

मेकर्स ने पहले ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। 4 मिनट 6 सेकंड के ट्रेलर में पारिवारिक होने के साथ-साथ घर में संपत्ति के लिए हो रही साजिश के इर्द-गिर्द कहानी घूमती है।

ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया गया है कि रानी मां बनने की चाह रखती है, लेकिन कुछ कारणों से मां नहीं बन सकती है। इसके बाद परिवार की झलक दिखाई जाती है, जिसमें उनके दो देवर और देवरानी मिलकर रानी और उनके पति की सेवा करते हैं।

वहीं, रानी भी अपनी देवरानी के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब पता चलता है कि अभिनेत्री मां बनने वाली हैं। इसके बाद उनके घर के हर सदस्य का असली रूप देखने को मिलता है। वे रानी को परेशान करने के लिए कई सारे तरीके आजमाते हैं। फिल्म के गाने और डायलॉग काफी दमदार हैं।

इसके अलावा, अभिनेत्री जल्द ही फिल्म 'यूपी वाली-बिहार वाली' में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इसमें रानी और संजना के अलावा प्रशांत सिंह, आलोक सिंह राजपूत, ललित उपाध्याय, विद्या सिंह, स्वेता वर्मा और गोपाल चौहान जैसे स्टार्स नजर आएंगे।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम