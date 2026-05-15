‘रामायण’ से पहले 'राम' रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3.31 करोड़ की जमीन

मुंबई, 14 मई (आईएएनएस)। अभिनेता रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ की रिलीज को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार, नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर ने अयोध्या में जमीन खरीद ली है। रणबीर ने सरयू नदी के किनारे स्थित लग्जरी प्रोजेक्ट ‘द सरयू’ में 2,134 वर्ग फीट जमीन 3.31 करोड़ रुपए में खरीदी है।

अभिनेता ने बताया, “अयोध्या ने मुझे चुना है और मैंने बस इस पुकार का जवाब दिया है।”

यह जमीन उनके परिवार के लिए विरासत के रूप में होगी। रणबीर ने हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है, जो सरयू नदी के किनारे 75 एकड़ में फैला लैंडमार्क डेवलपमेंट है। यह प्रोजेक्ट 35 से ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल सुविधाओं, बड़े क्लब हाउस और 5 एकड़ में फैले पूर्ण शाकाहारी लग्जरी होटल ‘द लीला’ से सुसज्जित है।

रणबीर कपूर ने अपनी इस खरीदारी पर कहा, “मेरा मानना है कि अयोध्या ने मुझे चुना है और मैंने बस इस पुकार का जवाब दिया है। अयोध्या हमारे इतिहास और सांस्कृतिक ताने-बाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ‘द सरयू’ में यह जमीन मेरे लिए मेरे परिवार की विरासत का हिस्सा बनेगी।”

रणबीर कपूर फिल्म ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। नितेश तिवारी निर्देशित इस महाकाव्य फिल्म में साई पल्लवी माता सीता के रोल में हैं। वहीं, 'केजीएफ' स्टार यश लंकापति रावण और सनी देओल श्रीराम भक्त हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं, रवि दुबे श्रीरामचंद्र के अनुज लक्ष्मण का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान और हंस जिमर तैयार कर रहे हैं।

बता दें, अयोध्या में जमीन खरीदने वाले सितारों की लिस्ट में रणबीर कपूर के अलावा अभिनेता अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल है। इसी साल अमिताभ ने अयोध्या में 35 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। इससे पहले मई 2025 में उन्होंने ‘द सरयू’ प्रोजेक्ट के पास करीब 40 करोड़ रुपए में जमीन लिया था। वहीं, साल 2024 में उन्होंने इसी प्रोजेक्ट में 10 हजार वर्ग फुट जमीन 14.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी।

--आईएएनएस

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