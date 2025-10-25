रोमांटिक फोटोज के साथ गौहर खान ने पति जैद दरबार को बर्थडे किया विश

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड फिल्मों में शानदार एक्टिंग और डांस मूव्स से पहचान बनाने वाली गौहर खान दो बच्चों की मां हैं। गौहर परिवार और करियर दोनों को बखूबी संभाल रही हैं।

उन्हें हाल ही में अपने देवर को बिग बॉस 19 में सपोर्ट करते हुए देखा गया था। अब उन्होंने पति जैद दरबार को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी खूब तारीफ भी की।

गौहर खान ने सोशल मीडिया पर अपनी और जैद की रोमांटिक फोटोज पोस्ट कर जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने पोस्ट में जैद को परफेक्ट जीवनसाथी, अच्छा पिता और परिवार को अच्छे से चलाने वाला शख्स बताया।

एक्ट्रेस ने फोटोज के कैप्शन में लिखा, "मेरे अस्त-व्यस्त वर्कलाइफ को शांति देने के लिए, दो प्यारे बच्चों के लिए, मेरे परिवार को अपना परिवार मानने के लिए और सबसे अच्छा पिता बनने के लिए शुक्रिया।"

फोटोज में दोनों बीच के किनारे टहल रहे हैं और हाथों में हाथ डाले बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। गौहर और जैद दरबार की शादी 25 दिसंबर 2020 को हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन गौहर जैद से 12 साल बड़ी हैं। इस बात को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि, उन्होंने अपने रिश्ते को इतनी अच्छी तरह संभाला कि कपल आज दो प्यारे बच्चों के माता-पिता बन चुके हैं।

गौहर खान को पिछली बार रिलीज हुई 'फौजी-2' में देखा गया। सीरीज का टाइटल ट्रैक दो हफ्ते पहले ही रिलीज हुआ है। सीरीज में विक्की जैन और संदीप सिंह लीड रोल में हैं। गौहर खान ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने करियर की शुरुआत यशराज की फिल्म 'रॉकेट सिंह' से की। उनकी कुछ फिल्में हिट साबित हुईं तो कुछ फ्लॉप। उन्होंने 'इशकजादे', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', 'तांडव', '14 फेरे', 'शिक्षा मंडल', 'बेगम जान', और 'तेरा इंतजार' में काम किया।

इतना ही नहीं, गौहर ने टीवी शोज को होस्ट किया और रियलिटी शोज का हिस्सा भी रहीं।

उनके ससुर और मशहूर म्यूजिक कंपोजर स्माइल दरबार ने इंटरव्यू में कहा था कि वो गौहर की फिल्में नहीं देखते हैं, क्योंकि वो ऐसे परिवार से आते हैं, जहां महिलाएं घर में रहती हैं और बच्चों की परवरिश करती हैं। ऐसे में अगर मैं फिल्में देखूंगा तो सह नहीं पाऊंगा।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम