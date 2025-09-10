रीम शेख का स्टाइलिश अंदाज, चिकनकारी सूट में बिखेरा जलवा

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रीम शेख अपने खूबसूरत लुक और अनोखे अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ-साथ वह फैशन के मामले में भी फैंस के दिलों पर राज करती हैं। बुधवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

इन तस्वीरों में रीम ने काले रंग का लखनऊ चिकनकारी अनारकली सूट पहना है, जो उनकी सादगी और स्टाइल का शानदार मिश्रण पेश करता है। इस सूट की बारीक कढ़ाई और हल्का-फुल्का फैब्रिक उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा है।

रीम ने अपने इस ट्रेडिशनल परिधान को सादगी भरे मेकअप के साथ पूरा किया। उन्होंने मिनिमल मेकअप के साथ बालों को खुला छोड़ रखा है, जो उनके चेहरे की खूबसूरती को और निखार रहा है।

इसके साथ ही रीम ने सफेद रंग के बड़े-बड़े झुमके पहने, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं। तस्वीरों में वह अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आईं, जिसमें उनकी मुस्कान और कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है। हर तस्वीर में उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास फैंस को लुभा रहा है।

रीम ने अपनी इन तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा, "रात को जब चांद चमके…"।

इस कैप्शन ने उनकी तस्वीरों को और भी खास बना दिया। उनकी इस पोस्ट पर फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट्स में उनकी खूबसूरती और स्टाइल की जमकर तारीफ की।

रीम शेख टीवी सीरियल्स जैसे 'तेरी मेरी लव स्टोरी' और 'तुझसे है राब्ता' में शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने 'वजीर', 'गुल मकई', 'ट्यूजडे एंड फ्राइडेस', और 'होमबाउंड' जैसी फिल्मों में भी काम किया है।

अभिनेत्री अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। उनका नाम 'हमको तुमसे प्यार है' के को-एक्टर जैन इमाम, सेहबान अजीम और शगुन पांडे के साथ जुड़ चुका है। कुछ महीने पहले ही अभिनेत्री की शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई थीं, जिस पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने फोटोज और खबरों के पीछे का सच बताया था।

