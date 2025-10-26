राम सेतु की रिलीज को तीन साल पूरे, सत्य देव ने अक्षय कुमार के साथ काम के अनुभव को किया याद

मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राम सेतु ने अपनी रिलीज के तीन साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर अभिनेता सत्य देव ने फिल्म के पुराने दिनों को और अभिनेता अक्षय कुमार के साथ किए गए काम के अनुभव को याद किया।

सत्य देव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर फिल्म से जुड़ी कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "कुछ यात्राएं विश्वास से लिखी जाती हैं, और राम सेतु उनमें से ही एक थी। फिल्म की रिलीज के तीन साल पूरे हो गए हैं। फिल्म के दौरान बिताए गए हर लम्हे और उससे मिले अनुभव के लिए शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद अक्षय कुमार, निर्देशक अभिषेक शर्मा और विक्रम मल्होत्रा, आपने मेरी कहानी के इस अध्याय को साकार किया।"

फिल्म राम सेतु 25 अक्टूबर 2022 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन अभिषेक शर्मा ने किया था। यह एक एक्शन-एडवेंचर फिल्म थी। इसमें अक्षय कुमार ने एक आर्कियोलॉजिस्ट की भूमिका निभाई थी, जो पौराणिक 'राम सेतु' पुल की सच्चाई का पता लगाने के मिशन पर निकलता है। उनका किरदार एक नास्तिक वैज्ञानिक का है, जो तथ्यों और विश्वास के बीच संतुलन तलाशता है। अक्षय के साथ फिल्म में जैकलीन फर्नांडीज, नुसरत भरुचा, नास्सर और सत्य देव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

फिल्म की कहानी न केवल रोमांचक थी, बल्कि इसने भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ने की कोशिश की थी। फिल्म की शूटिंग श्रीलंका और भारत के कुछ जगहों पर हुई थी।

अभिनेता सत्यदेव कंचराना मुख्य रूप से तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2011 में फिल्म 'मिस्टर परफेक्ट' में सहायक अभिनेता के रूप में की थी, लेकिन उन्हें असल पहचान 'उमा महेश्वर उग्र रूपस्य' (2020) और 'राम सेतु' (2022) जैसी फिल्मों से मिली थी। अभिनेता ने फिल्म 'द गाजी अटैक' में भी अभिनय किया है।

