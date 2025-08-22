राम पोथिनेनी की ‘आंध्रा किंग तालुका’ की रिलीज डेट आई सामने, जारी हुआ नया पोस्टर

चेन्नई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ इंडियन स्टार राम पोथिनेनी की फिल्म ‘आंध्रा किंग तालुका’ की शूटिंग लगभग पूरी ही होने वाली है। इसके मेकर्स ने अब इसका प्रमोशन भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही इसकी रिलीज डेट भी तय कर दी गई है।

महेश बाबू पी द्वारा निर्देशित 'आंध्रा किंग तालुका' अकेले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। इसके लिए मेकर्स ने 28 नवंबर की तारीख तय की है। इसी दिन ये दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी अनाउंसमेंट के लिए मेकर्स ने इसका एक नया पोस्टर भी जारी किया है। राम पोथिनेनी ने भी इसका पोस्टर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है।

इसमें राम पोथिनेनी जश्न मनाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसमें वो एक सिनेप्रेमी की भूमिका में दिखाई देंगे। जानकारों का कहना है कि नवंबर के आखिर में कोई बड़ी फिल्म नहीं रिलीज हो रही है। इसलिए फिल्म को बहुत फायदा होने की संभावना है।

फिलहाल फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में जारी है। यहां इसकी टीम कुछ महत्वपूर्ण सीन शूट करने वाली है। इससे जुड़े एक सूत्र ने बताया कि इसके बाद फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया जाएगा। फिल्म के सिनेमैटोग्राफर सिद्धार्थ नूनी हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संपादक श्रीकर प्रसाद को फिल्म की एडिटिंग की जिम्मेदारी दी गई है।

बताया जा रहा है कि यह फिल्म सागर नामक एक फैन की बायोपिक है, जिसका किरदार राम पोथिनेनी निभाने जा रहे हैं। इसमें उनके अपोजिट अभिनेत्री भाग्यश्री बोरसे हैं। मैथ्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार उपेंद्र भी नजर आएंगे। उपेंद्र फिल्म में सूर्य कुमार नामक एक फिल्म सुपरस्टार का किरदार निभा रहे हैं।

फिल्म का पहला गाना ‘नुव्वुंते चले’ भी आ चुका है। यह भी दर्शकों के बीच काफी हिट रहा। इसे अनिरुद्ध रविचंदर ने गाया है। इस गाने को राम ने ही लिखा है।

