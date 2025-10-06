रेमो डिसूजा और पत्नी लिजेल ने किए तिरुपति बालाजी के दर्शन, इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की

मुंबई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा हाल ही में अपनी पत्नी लिजेल डिसूजा के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गए। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी तस्वीर पोस्ट की।

रेमो ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की, जिनमें दोनों पारंपरिक परिधानों में मंदिर के सामने नजर आ रहे हैं। रेमो ने तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा, "तिरुपति बालाजी।" ये तस्वीर देख फैंस उनकी सादगी की तारीफ कर रहे हैं।

तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। यह पवित्र मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में आशीर्वाद लेने आते हैं।

रेमो डिसूजा का असली नाम रमेश गोपी नायर है और वह एक हिंदू परिवार से हैं। उन्होंने 1999 में लिजेल डिसूजा से शादी की थी, जिसके बाद उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था और रमेश गोपी नायर से रेमो डिसूजा बन गए। बहुत कम लोग उनके असली नाम से वाकिफ हैं। रेमो के एक भाई और चार बहनें हैं, जो सभी हिंदू धर्म का पालन करते हैं।

लिजेल एक मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर रही हैं। अब वह फिल्म प्रोडक्शन में सक्रिय हैं। रेमो और लिजेल के दो बेटे हैं।

रेमो डांस रियलिटी शो में जज और 'सुपर जज' के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। उन्होंने हाल ही में 2025 में रिलीज हुई नृत्य ड्रामा फिल्म 'बी हैप्पी' का निर्देशन किया है। फिल्म में अभिषेक बच्चन और इनायत वर्मा मुख्य भूमिका में थे।

रेमो डिसूजा ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, जैसे 'एबीसीडी', 'रेस 3', और 'स्ट्रीट डांसर 3डी'। उनकी कोरियोग्राफी और डायरेक्शन ने उन्हें बॉलीवुड में खास पहचान दिलाई है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी