Ram Mandir Construction Complete : राम मंदिर ध्वजारोहण पर गर्व से फूले पवन सिंह, लगाए जय श्री राम के जयकारे

राम मंदिर पूर्ण होने पर पीएम मोदी ने शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई
Nov 25, 2025, 05:08 PM
राम मंदिर ध्वजारोहण पर गर्व से फूले पवन सिंह, लगाए जय श्री राम के जयकारे

नई दिल्ली: लगभग 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण पूर्ण हो गया। यह ऐतिहासिक क्षण देश के हर रामभक्त के लिए भावनाओं से भरा और अत्यंत महत्वपूर्ण है। म

पीएम मोदी ने अभिजीत मुहूर्त के समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और संतों के सानिध्य में राम मंदिर के शिखर पर 3 किलो वजनी धर्म ध्वजा को फहराया। यह पल हर किसी के लिए भावुक कर देने वाला था। इस पल पर अपनी खुशी और आस्था जाहिर करते हुए भोजपुरी सिंगर पवन सिंह और लोकगायिका स्वाति मिश्रा ने दिल छू लेने वाली बात कही है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए पवन सिंह ने राम मंदिर और पीएम मोदी की फोटोज शेयर की हैं। उन्होंने लिखा, "अयोध्या की पवित्र धरा पर आज के भव्य ध्वजारोहण ने मन को अद्भुत शांति और गर्व से भर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जी की कृपा से लहराता यह ध्वज केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और एकता का संदेश भी देता है, जय श्री राम।" जबकि स्वाति मिश्रा ने गाना गुनगुनाकर पीएम मोदी की धर्म ध्वजा फहराते हुए वीडियो पोस्ट की और लिखा, "शुभ दिन, शुभ घड़ी।"

बता दें बीते साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय ही स्वाति मिश्रा का "राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी" गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। इस गाने की तारीफ पीएम मोदी ने भी की थी। मंगलवार के दिन पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर पूर्ण हो चुका है। हिंदू धर्म में मंदिर तभी पूर्ण माना जाता है, जब उसपर केसरिया ध्वजा लहराती है। ध्वजा विजय, आस्था और धार्मिक गौरव का प्रतीक होती है।

राम मंदिर की ध्वजा कई मायनों में खास है। 10 फीट ऊंची और 20 फीट लंबी केसरिया ध्वजा पर भगवान सूर्य, कोविदार वृक्ष और 'ॐ' की आकृति स्थित है और सुनहरे गोटे और सिल्क के प्रीमियम धागों का इस्तेमाल भी किया गया है। राम मंदिर ध्वजा का निर्माण गुजरात की एक पैराशूट बनाने वाली कंपनी ने किया है, जिसे बनाने में 25 दिन का समय लगा। ध्वजा इतनी मजबूत है कि 60 किमी/घंटा तक की हवा और तेज बारिश का सामना भी आसानी से कर सकती है।

 

 

