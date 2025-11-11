Ram Charan Peddi : 'चिकिरी चिकिरी' गाने से रामगोपाल वर्मा इंप्रेस, निर्देशक बुची बाबू सना की तारीफ की

चेन्नई: तेलुगु सिनेमा के मेगा पावर स्टार राम चरण की आने वाली फिल्म 'पेद्दी' इस समय काफी चर्चा में है। फिल्म ने अपनी पहली झलक से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया था। अब इसका पहला गाना 'चिकिरी चिकिरी' रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है। इसी बीच, साउथ और हिंदी सिनेमा के जाने-माने निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने फिल्म और इसके निर्देशक बुची बाबू सना की जमकर तारीफ की है।

राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया और कहा कि लंबे समय बाद उन्होंने किसी फिल्म के गाने में असली 'स्टार फोकस' देखा है।

राम गोपाल वर्मा ने पोस्ट में लिखा, ''फिल्म के हर तकनीकी पक्ष, चाहे वह निर्देशन हो, संगीत हो या सिनेमैटोग्राफी... इन सबका असली उद्देश्य एक ही होना चाहिए और वह है हीरो को बेहतर तरीके से दिखाना। बहुत समय बाद मैंने राम चरण को उनके सबसे रॉ, रियल और एक्सप्लोसिव रूप में देखा है।''

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "'चिकिरी चिकिरी' में जिस तरह से राम चरण की पर्सनैलिटी उभरकर सामने आती है, वह लाजवाब है।''

वर्मा ने कहा कि आजकल कई बड़ी फिल्मों में भारी-भरकम सेट, चमकदार विजुअल्स और सैकड़ों डांसर्स के बीच स्टार की असल पहचान खो जाती है, लेकिन बुची बाबू सना ने यह गलती नहीं की।

निर्देशक को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, ''आपको यह समझने के लिए बधाई कि एक स्टार तब सबसे ज्यादा चमकता है, जब उसे बेवजह की सजावट में नहीं दबाया जाता। आपने फोकस वहीं रखा, जहां होना चाहिए था।''

राम गोपाल वर्मा के इस पोस्ट पर बुची बाबू सना ने विनम्रता से जवाब देते हुए लिखा, ''धन्यवाद सर। मैं हमेशा मानता हूं कि बड़ी फिल्मों में निर्देशक को कभी-कभी अपनी झलक मिलती है, लेकिन फिल्म की असली चमक हमेशा स्टार की होती है। आपके जैसे निर्देशक से यह सुनना मेरे लिए सम्मान की बात है।''

बता दें कि फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए गाने 'चिकिरी चिकिरी' ने 24 घंटे के भीतर 46 मिलियन व्यूज हासिल किए और नया इतिहास रचा। इस गाने में राम चरण के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर नजर आ रही हैं। गाने में म्यूजिक ए. आर. रहमान का है और आवाज मोहित चौहान की है।

--आईएएनएस