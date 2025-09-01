Bollywood Horror Comedy 2025 : फिर साथ आए राम गोपाल वर्मा और मनोज बाजपेयी, ला रहे हैं हॉरर कॉमेडी

मुंबई: फिल्मकार राम गोपाल वर्मा और अभिनेता मनोज बाजपेयी की जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है। दोनों ने साथ में कई फिल्में की हैं जिनमें से एक चर्चित फिल्म है 'सत्या'। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने लीड रोल प्ले किया था और यह फिल्म हिट हुई थी। अब ये जोड़ी फिर से साथ आ रही है।

इस बार ये जोड़ी एक हॉरर कॉमेडी लेकर आ रही है। इस फिल्म का नाम भी फाइनल हो गया है। इसका नाम है 'पुलिस स्टेशन में भूत'। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है।

'पुलिस स्टेशन में भूत' से लगभग तीन दशक बाद राम गोपाल वर्मा और मनोज बाजपेयी की जोड़ी साथ दिखाई देने जा रही है। इसमें जेनेलिया डिसूजा अहम किरदार में दिखाई देंगी। इसका पहला पोस्टर भी आज जारी कर दिया गया है।

इस पोस्टर में मनोज बाजपेयी एक पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में दिख रहे हैं और वे काफी डरे हुए हैं। उनके पीछे एक भूत भी खड़ा है।

अपनी इस फिल्म के बारे में बात करते हुए निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने कहा, "फिल्म 'सत्या' के बाद मनोज के साथ दोबारा काम करना मेरे लिए रोमांचक और पुरानी यादों से भरा अनुभव है। असली डर वही है जो सुरक्षा के सबसे मजबूत प्रतीक को चुनौती देता है, और पुलिस स्टेशन हमेशा से शक्ति का प्रतीक माना गया है। मनोज और जेनेलिया जैसे कलाकारों की मौजूदगी इस कहानी को और प्रभावशाली बना देती है। यह फिल्म बताएगी कि किस तरह सत्ता के आवरण के पीछे छिपा भय हमारी सोच और नजरिए की सीमाओं को तोड़ देता है।"

फिल्म की कहानी को देखकर ऐसा लग रहा है कि 'पुलिस स्टेशन में भूत' बहुत ही दिलचस्प होगी। दोनों इतने सालों बाद साथ आ रहे हैं तो पक्का बॉक्स ऑफिस पर धमाका होगा। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है।

मनोज बाजपेयी बहुत जल्द फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' में दिखाई देंगे। यह 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है। चिन्मय डी. मंडलेकर द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस फिल्म में एक्टर मनोज बाजपेयी और जिम सर्भ ने मुख्य भूमिका निभाई है।

यह फिल्म कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज पर आधारित है। फिल्म में मनोज बाजपेयी इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे का किरदार निभाते दिखाई देंगे। वहीं एक्टर जिम सर्भ एक चालाक अपराधी कार्ल भोजराज का किरदार निभा रहे हैं, जिसे ‘स्विमसूट किलर’ के नाम से जाना जाता है। फिल्म में किरदारों के नाम बदले गए हैं।