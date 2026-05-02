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Peddi Movie : राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' की रिलीज डेट आई सामने, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

राम चरण की ‘पेद्दी’ 4 जून को रिलीज, एक्शन और ग्रामीण कहानी से उम्मीदें बढ़ीं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 02, 2026, 02:32 AM
राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' की रिलीज डेट आई सामने, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

मुंबई: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण की बहुप्रतीक्षित एक्शन ड्रामा 'पेद्दी' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। शुक्रवार को मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी दी।

अभिनेता राम चरण ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "4 जून को 'पेद्दी' सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

उनकी पोस्ट देखने के बाद फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वे कमेंट सेक्शन में फिल्म को देखने का इंतजार करने की बात कर रहे हैं।

'पेद्दी' की शूटिंग के समय से ही फिल्म चर्चा में बनी हुई थी। इसमें दमदार एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे। शूटिंग के दौरान राम चरण घायल हो गए थे। दरअसल, एक एक्शन सीन की शूटिंग करते समय उनकी आंख के ऊपर चोट लग गई थी, जिसके बाद अभिनेता को चार टांके लगाने पड़े, लेकिन राहत की बात यह है कि उनकी आंख पूरी तरह सुरक्षित है। चोट मामूली थी, इसलिए राम चरण जल्द ही काम पर वापस लौट आए थे।

फिल्म का निर्देशन और लेखन बूची बाबू सना ने किया है। यह फिल्म 1980 के दशक के ग्रामीण आंध्र प्रदेश की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें एक उत्साही ग्रामीण अपने समुदाय को खेल के माध्यम से एकजुट करता है। फिल्म में राम चरण के साथ जान्हवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा, फिल्म में शिव राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी नजर आएंगे, जिससे इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट का महत्व और भी बढ़ गया है। वेंकट सतीश किलारु ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रिद्धि सिनेमा के तहत और प्रोडक्शन हाउस माइथ्री मूवी मेकर्स के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण किया है।

राम चरण इससे पहले 'गेमचेंजर' में नजर आए थे, जो 2025 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में थी। फिल्म में राम चरण एक ईमानदार आईएएस अधिकारी 'राम' की भूमिका में थे, जो भ्रष्ट राजनेताओं से लड़ता है।

--आईएएनएस

 

 

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