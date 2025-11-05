मनोरंजन

Peddi First Song Chikiri : 'पेद्दी' के पहले गाने 'चिकिरी' का प्रोमो जारी, बैठकर खास अंदाज में डांस करते नजर आए राम चरण

राम चरण-जान्हवी की 'पेद्दी' का पहला गाना 'चिकिरी' 7 नवंबर को रिलीज होने जा रहा है
Nov 05, 2025, 03:57 PM
मुंबई: राम चरण और जान्हवी कपूर की आने वाली फिल्म 'पेद्दी' का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म मनोरंजन के साथ-साथ रोमांस और ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण पेश करने वाली है। इस बीच मेकर्स ने फिल्म के पहले गाने 'चिकिरी' की झलक साझा की है, जिसने दर्शकों के उत्साह को और बढ़ा दिया है।

गाने 'चिकिरी' के प्रोमो में राम चरण पहाड़ों और हरे-भरे गांव के बीच बैठे हुए हैं और मस्ती भरे अंदाज में डांस कर रहे हैं। उनका हंसता-खिलखिलाता चेहरा और डांस मूव्स गाने की खुशी और ऊर्जा को पूरी तरह से दिखा रहे हैं। गाने के सेट में गांव की सादगी और प्राकृतिक खूबसूरती साफ नजर आ रही है। वीडियो के कैप्शन में मेकर्स ने बताया है कि पूरा गाना 7 नवंबर को रिलीज होगा।

मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, ''पेद्दी' के पहले गाने 'चिकिरी-चिकिरी' का प्रोमो आ गया है। पूरा गाना 7 नवंबर को रिलीज होगा।''

इस गाने की खासियत है कि इसका म्यूजिक मशहूर संगीतकार एआर रहमान ने दिया है और इसे मोहित चौहान ने गाया है, जिससे यह गाना और भी यादगार बन गया है।

'चिकिरी' शब्द के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। फिल्म निर्देशक बुची बाबू सना ने एआर रहमान के साथ बातचीत के दौरान बताया कि 'चिकिरी' महिलाओं को प्यार से कहा जाने वाला नाम है। यह गाना सिर्फ डांस या मस्ती के लिए नहीं है, बल्कि यह गांव की संस्कृति और वहां के लोगों के जुड़ाव को भी दिखाता है।

बता दें कि राम चरण, जो हमेशा अपने किरदारों के लिए जाने जाते हैं, इस बार भी अपने रोल को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके डांस स्टेप्स, हाव-भाव और एक्टिंग में उनकी मेहनत साफ तौर पर झलक रही है। वहीं, जान्हवी कपूर भी फिल्म में अपने किरदार अचियम्मा की तैयारी में जुटी हुई हैं।

फिल्म में शिव राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।

फिल्म की रिलीज डेट भी बेहद खास है। यह फिल्म 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, और इसी दिन राम चरण का जन्मदिन भी है। फैंस के लिए यह डबल जश्न का मौका होगा।

--आईएएनएस

 

 

