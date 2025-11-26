Rakul Preet Singh Post : रकुल प्रीत सिंह ने माता-पिता की सालगिरह पर लिखा इमोशनल नोट

मुंबई: अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने अपने माता-पिता की शादी की सालगिरह के मौके पर सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दी।

बुधवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे अपने माता-पिता के साथ यादगार पल बिताती नजर आ रही हैं। वहीं, वीडियो में अभिनेत्री ने 'तुम हो तो' गाना ऐड किया। वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "दो प्यारे लोगों को शादी की शुभकामनाएं, जिन्होंने मुझे सच्चे प्यार का अर्थ समझाया है और बताया है कि प्यार स्थिर और धैर्य से भरा है।"

अभिनेत्री ने लिखा, "मां और पापा, आपके साथ तय की गई इस यात्रा में मेरी जिंदगी की नींव रही है। आप जैसे एक-दूसरे को सहारा देते हो, हंसते हैं, और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते हैं। यह सब मुझे शब्दों से ज्यादा प्रेरणा देता है।"

उन्होंने लिखा, "मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि मुझे इतना सच्चा, मजबूत और प्यारा रिश्ता देखने को मिला। आप दोनों के दिल हमेशा ऐसे ही धड़कते रहें। आप दोनों से बहुत प्यार।"

रकुल प्रीत सिंह के पिता कुलविंदर सिंह, भारतीय सेना में एक रिटायर्ड कर्नल हैं। वहीं, अभिनेत्री आज जो कुछ भी हैं, उसके पीछे उनकी मां का बड़ा हाथ है। अभिनेत्री ने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और उन्होंने 2011 में मिस इंडिया पैजेंट में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।

अभिनेत्री की हालिया रिलीज फिल्म 'दे दे प्यार दे -2' है। फिल्म ने रिलीज के बाद दर्शकों में अच्छी जगह बनाई है।

कॉमेडी और रोमांस से भरपूर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में रकुल के अलावा, अजय देवगन, आर माधवन, जावेद जाफरी और उनके बेटे मीजान जाफरी भी हैं। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है।

--आईएएनएस