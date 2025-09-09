मनोरंजन

Rakul Preet Singh : रकुल प्रीत सिंह ने काशी विश्वनाथ के दर पर टेका मत्था, गंगा आरती का बनीं हिस्सा

रकुल प्रीत सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा और गंगा आरती में लिया हिस्सा
Sep 09, 2025, 11:49 AM
रकुल प्रीत सिंह ने काशी विश्वनाथ के दर पर टेका मत्था, गंगा आरती का बनीं हिस्सा

मुंबई: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह न सिर्फ अपने अभिनय और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, बल्कि सादगी भरे अंदाज और धार्मिक आस्था के लिए भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती हैं।

मंगलवार को उन्होंने एक ऐसी तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिसने लोगों का ध्यान खींचा।

रकुल ने काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। यहां उन्होंने दर्शन किए और आरती में भी हिस्सा लिया।

काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है और बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसमें मुख्य रूप से भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा है, जिसे विश्वनाथ या विश्वेश्वर के रूप में पूजा जाता है।

रकुल ने जो तस्वीर साझा की है, उसमें वह काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़ी नजर आ रही हैं। वह पारंपरिक लुक में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का सुंदर सूट पहन रखा है, जिस पर फूलों की कढ़ाई है। उनके गले में सफेद फूलों की माला है और उनके चेहरे पर श्रद्धा की झलक साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने बालों को पीछे की ओर बांधा हुआ है और हाथ जोड़कर खड़ी हैं।

तस्वीर में बैकग्राउंड की बात करें तो मंदिर की भव्यता रात की रोशनी में सोने की तरह चमक रही है।

उन्होंने इस पोस्ट में तस्वीरों के अलावा, वीडियो भी साझा किए। वीडियो में मां गंगा आरती की झलक दिखाई गई है। एक वीडियो में वह पूजा करती नजर आ रही हैं।

इस पोस्ट को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए रकुल प्रीत सिंह ने कमेंट्स में लिखा, ''काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन और गंगा आरती का साक्षी बनकर धन्य महसूस कर रही हूं।''

रकुल की इस पोस्ट पर उनके फैंस ने खूब प्यार बरसाया और कमेंट्स में उनकी तारीफों के अलावा, 'हर हर गंगे' और 'जय शिव' के जयकारे लगाए।

 

 

