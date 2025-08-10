मनोरंजन

Raksha Bandhan Bollywood Celebrations: अर्जुन कपूर से लेकर सोनू सूद तक, सितारों ने लुटाया बहनों पर प्यार

बॉलीवुड सितारों ने रक्षा बंधन पर बहनों संग प्यार और जश्न मनाया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 10, 2025, 06:22 AM
मुंबई:  रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है, जो प्यार, विश्वास और नोक-झोंक से बना एक अनमोल बंधन है। यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती और प्यार का ही मिश्रण नहीं, बल्कि हर रूप में ढल जाने वाला एक मजबूत बंधन भी है। इस त्योहार का उत्साह बॉलीवुड के गलियारों में भी अच्छे से देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड स्टार्स भी इस त्योहार को धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसकी झलक उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर देखने को मिल रही है।

अभिनेता अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी बहनों के साथ कई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "छह बहनों का मतलब है छह गुना ड्रामा, मस्ती, लड़ाई-झगड़े और हंसी-मजाक… लेकिन साथ ही बेहिसाब प्यार भी। रक्षा बंधन की शुभकामनाएं!

इसके बाद अनुपम खेर ने भी फैंस को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसको अभिनेता ने कैप्शन दिया, "आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं!"

इसी कड़ी में अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी अपनी बहनों के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह अपनी बहनों के बीच में खड़े होकर पोज देते नजर आ रहे हैं। लुक की बात करें तो 'अन्ना' ने पारंपरिक दक्षिण भारतीय धोती और कुर्ता पहने हुए हैं, जबकि उनकी बहनें साड़ी में दिख रही हैं। अभिनेता ने पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "इन दोनों के साथ होने से मुझे कभी भी ताकत, प्यार या सहारे के लिए कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आज और हर दिन दिल से शुक्रगुजार हूं। रक्षा बंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।"

अभिनेता सोनू सूद ने भी अपनी बहन के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "हैप्पी रक्षाबंधन, मोनिका और मालविका! टांग खींचने से लेकर एक-दूसरे की मुसीबत में मदद करने तक, चॉकलेट शेयर करने से लेकर अपने राज बताने तक—हमारा बचपन इतनी सारी यादों से भरा है जो आज भी मुस्कान दे जाता है। तुम दोनों हमेशा मेरी साथी, मेरी सबसे बड़ी ताकत रही हो। आज बस इतना कहना है कि मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूं कि तुम दोनों मेरी बहनें हो। जिंदगी हमें जहां भी ले जाए, हमारा ये रिश्ता हमेशा सबसे मजबूत रहेगा। तुम दोनों से जितना प्यार है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।"

 

