Rakhshanda Khan: एक्ट्रेस रक्षंदा खान ने ‘धाकड़ बीरा’ में चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ किया काम, शेयर किए अनुभव

मुंबई: ‘धाकड़ बीरा’ कलर्स पर प्रसारित होने वाला सीरियल है, जिसे दर्शक इन दिनों काफी पसंद कर रहे हैं। इसमें वेटरन एक्ट्रेस रक्षंदा खान 'भंवरी देवी' के किरदार में हैं।

इसमें उन्होंने कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ काम किया है। उनका कहना है कि आजकल बच्चे तो काफी टैलेंटेड हैं और उन्हें देख ऐसा लगता है कि उनको कई वर्षों का अनुभव है।

यश और ममता पटनायक के इस सीरियल के बारे में बात करते हुए रक्षंदा ने कहा कि छोटे कलाकारों के साथ काम करना एक सुखद अनुभव रहा।

उन्होंने कहा, "जाहिर है, हमारे पास बहुत छोटे बच्चे थे, और छोटी किशमिश के साथ शूटिंग करना बहुत मजेदार रहा। दिलचस्प बात यह है कि छोटी किशमिश असल में एक लड़का था, और वह बिल्कुल प्यारा था।"

चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ काम करने की चुनौतियों पर उन्होंने कहा, "कम उम्र के बच्चे के साथ शूटिंग करना मजेदार होता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और योजना की जरूरत होती है। आखिरकार, कहानी को आगे बढ़ाना था, इसलिए हमने एक छलांग लगाई और अब हमारे पास वह है, जिसे हम मजाक में मीडियम किशमिश कहते हैं। मुझे यकीन है कि यह किशमिश भी एक दिन बड़ी हो जाएगी।"

अभिनेत्री ने बताया कि वे अपने जूनियर सह-कलाकारों के काम को देख हैरान हैं। इन बच्चों के साथ शूटिंग करना सिर्फ मजेदार अनुभव रहा। सम्राट 11 साल का है और किशमिश सिर्फ 4 साल का, लेकिन वो जिस तरह की तैयारी करते हैं, वह लाजवाब है। उन्हें शायद ही कभी रीटेक की जरूरत पड़ती है।

एक्ट्रेस ने कहा कि उनके काम को देखकर ऐसा लगता था कि वे 20 साल से एक्टिंग कर रहे हों।

यश और ममता के साथ रक्षंदा का यह पहला शो है। इससे पहले भी उन्हें दो शो ऑफर हुए थे, लेकिन तब वो उन्हें कर नहीं पाईं। इस बार का किरदार उन्हें दमदार लगा और इसे निभाने के लिए रक्षंदा ने कहानी सुनते ही हां कर दी थी। उनका कहना है कि यह उनके पहले के किरदारों से हटकर है।

यह सीरियल हर शाम 7 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है।