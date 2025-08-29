रेखा के साथ अदिती राव हैदरी ने शेयर की फोटो, बताया किसे कर रहीं मिस

मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री अदिती राव हैदरी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ गणेश उत्सव मनाया। वो मुंबई में हैं और इस त्योहार को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ मना रही हैं।

इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। फोटो में वो अभिनेत्री रेखा जी के साथ भी दिखाई दे रही हैं। इन्हें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि वो किसे मिस कर रही हैं। तस्वीरों में एक्ट्रेस के साथ अभिनेत्री रेखा, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और मनीष मल्होत्रा भी हैं। एक तस्वीर में रेखा अभिनेत्री का माथा चूमती दिख रही हैं।

इन्हें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, "त्योहार प्यार के बारे में होता है; घर और अपने सिद्धू की बहुत याद आ रही है।" यानी वो अपने पति सिद्धार्थ को काफी मिस कर रही हैं।

अदिती को कुछ दिनों पहले मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफएम) के नवीनतम संस्करण में सिनेमा में विविधता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बारे में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में बताया था।

इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा, "भारत की स्वतंत्रता के दिन, सिनेमा में विविधता का सम्मान मिलना और भी खास है। भारतीय फिल्म उद्योग का हिस्सा बनना और उसका जश्न मनाना। विविध कहानियों, भाषाओं, संस्कृतियों, इतिहास का हिस्सा बनना, अपनी कहानियों के माध्यम से प्यार से जुड़ना और सिनेमा के माध्यम से अपनी खुशी, दर्द और हंसी साझा करना। यह मेरे लिए बहुत ही खास है।"

अदिती संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' (साल 2024) में दिखीं। इसमें अदिती के किरदार 'बिब्बोजान' को काफी पसंद किया गया था। यह एक पीरियड ड्रामा है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर के हीरा मंडी के रेड-लाइट इलाके पर आधारित है। सीरीज ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान तवायफों के जीवन और उनके संघर्षों पर केंद्रित थी।

इस सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, शर्मिन सहगल और ताहा शाह बदुशा जैसे सितारे भी हैं।

अदिती की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो बहुत ही जल्द 'पारिवारिक मनुरंजन' नाम की फिल्म में दिखाई देंगी। इसमें पंकज त्रिपाठी के साथ वो स्क्रीन शेयर करेंगी। इसकी शूटिंग अभी चल रही है। उनके पास 'ओ साथी रे' नाम की फिल्म भी है।

--आईएएनएस

जेपी/केआर