राकेश बेदी ने फैंस को दिखाया ‘सास-बहू का संगम', बोले- है न कमाल ?

मुंबई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ और जाने-माने अभिनेता-कमीडियन राकेश बेदी अलग अंदाज के साथ प्रशंसकों से मुखातिब होते हैं। इस बार बेदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर प्रशंसकों को प्रकृति के एक खूबसूरत नजारे से रूबरू कराया।

इस वीडियो में उन्होंने उत्तराखंड की दो नदियों भागीरथी और अलकनंदा का संगम दिखाया और इसे ‘सास-बहू का संगम’ नाम दिया। राकेश बेदी ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “सास-बहू का संगम।”

वीडियो में उन्होंने बताया कि देहरादून से पौड़ी की यात्रा के दौरान उन्हें कमाल का दृश्य दिखा, जिसे वह फैंस को भी दिखाना चाहते हैं। उन्होंने अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम के मिलन को दर्शकों के सामने अपने एक वीडियो के माध्यम से दिखाया। राकेश ने बताया कि एक नदी दाईं ओर से और दूसरी बाईं ओर से आती है, जो एक बिंदु पर मिलकर गंगा बनाती हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों के हवाले से इस संगम को “सास-बहू का संगम” बताया।

वीडियो में अभिनेता कहते नजर आए, "दोस्तों, मैं उत्तराखंड के देहरादून से पौड़ी जा रहा हूं। मेरे सामने इस वक्त बहुत ही शानदार नजारा है, तो मैंने सोचा इसे आपको दिखाऊं। यहां दो नदियों का संगम है। एक नदी मेरी दाईं ओर से आ रही है, दूसरी बाईं ओर से, और दोनों एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। दोनों नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं, लेकिन इन दिनों बारिश का मौसम होने के कारण थोड़ा डर भी लगता है। यहां के लोग इस मिलन को ‘सास-बहू का संगम’ कहते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “दोस्तों, इनमें से एक नदी थोड़ी गोरी-सी है, और जब दोनों नदियां मिलती हैं, तो वे गंगा बन जाती हैं। वैसे, हर घर में ऐसा ही होना चाहिए; अगर सास-बहू मिल जाएं, तो घर में भी गंगा बहने लगेगी। मैं आपको नदियों के नाम बताना भूल गया था। एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। भागीरथी थोड़ी उग्र स्वभाव की है, जबकि अलकनंदा शांत है। लेकिन, मजेदार बात ये है कि दोनों का स्रोत एक ही है। दोनों गंगोत्री से निकलती हैं। है ना कमाल की बात!”

--आईएएनएस

