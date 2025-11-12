'रॉकस्टार' को 14 साल पूरे, नरगिस फाखरी ने याद किए 'हीर' के दिन

मुंबई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। इम्तियाज अली की फिल्म 'रॉकस्टार' के रिलीज को 14 साल पूरे हो गए हैं। मंगलवार को अभिनेत्री नरगिस फाखरी ने खास अंदाज में फिल्म के पुराने दिनों को याद किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़े क्लिप शेयर किए, जिनके साथ उन्होंने इमोशनल कैप्शन लिखा, "फिल्म 'रॉकस्टार' सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा सफर था, जिसने मुझे और मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। हीर एक किरदार के रूप में लिखी गई थी, लेकिन वह मेरी धड़कनों के साथ जिंदगी जी। पर्दे पर जब मैं फिल्म के कुछ सीन्स को देखती हूं, तब भी मैं अपनी जिंदगी में उन्हें महसूस करती हूं। फिल्म की रिलीज को 14 साल पूरे हो गए हैं, और यह आज भी वैसी ही महसूस होती है। संगीत और यादों के बीच की खामोशी के उन पलों में जहां कभी मोहब्बत और दर्द मिला करते थे।"

इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म रॉकस्टार साल 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म में रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में अदिति राव हैदरी, शम्मी कपूर और कुमुद मिश्रा ने भी अहम रोल निभाया था।

फिल्म की कहानी और गानों ने हर किसी को प्रभावित किया था, और इसके कुछ डायलॉग और गाने आज भी इंटरनेट पर ट्रेंड करते हैं, जिनमें 'साड्डा हक', 'शहर में', 'कुन फाया' और 'हवा हवा' जैसे गाने शामिल हैं।

दिलचस्प बात ये है कि साल 2011 की म्यूजिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'रॉकस्टार' की शूटिंग दिल्ली विश्वविद्यालय, हौज खास समेत दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई है। फिल्म की कहानी डी.यू. छात्र जनार्दन जाखड़ की है, जिसका किरदार पर्दे पर रणबीर कपूर ने जीवंत किया। फिल्म के संगीत की रचना ए.आर. रहमान ने की है और इसे इसके शानदार संगीत और रणबीर कपूर के अभिनय के लिए सराहा गया है।

अभिनेत्री नरगिस फाखरी को पिछली बार पर्दे पर फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था। फिल्म का निर्देशन तरुण मनसुखानी ने किया था।

--आईएएनएस

