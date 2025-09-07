मनोरंजन

रकुल प्रीत सिंह ने मनाया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, शेयर की अपनी हेल्दी डाइट

Sep 07, 2025, 02:02 PM

मुंबई, 7 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म 'पति पत्नी और वो-2' की शूटिंग में व्यस्त हैं। उन्होंने बिजी शेड्यूल के साथ ही राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मनाया। इस दौरान रकुल प्रीत ने हेल्दी डाइट ली, जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की।

पोस्ट में रकुल प्रीत सिंह ने लिखा, बीते कुछ दिनों में मैंने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह (1-7 सितंबर) मनाया। इस दौरान मैंने हर दिन बस हेल्दी डाइट ली। कुछ खास नहीं, बस असली, संतुलित भोजन, जो मेरे लिए कारगर है।

पोस्ट में उन्होंने कई तस्वीरें शेयर कीं। रकुल प्रीत ने इस दौरान कैसा डाइट लिया, इसके बारे में फैंस को जानकारी दी। साथ ही कुछ टिप्स भी लोगों के साथ शेयर किए, जैसे प्लेट में हर रंग का भोजन होना चाहिए, खाना आराम से खाना चाहिए, मौसमी सब्जियां खाएं, और अपने भोजन को संतुलित रखें।

इससे पहले इंस्टाग्राम पर रकुल प्रीत सिंह ने एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें वो अपने पसंदीदा गाने को गाते दिखाई दी थीं। यह उनकी वैनिटी का वीडियो था, जिसमें वो शूटिंग के लिए तैयार हो रही थीं। गाना गाते समय अभिनेत्री की हेयरड्रेसर भी साथ दिखीं।

वीडियो में रकुल प्रीत हेयर ब्रश को माइक की तरह इस्तेमाल करके गीत गाती दिखाई दे रही थीं। इसको उन्होंने अपना एक छोटा सा वैनिटी कॉन्सर्ट कहा था।

वर्क फ्रंट की बात करें तो रकुल प्रीत सिंह बहुत जल्द फिल्म "दे दे प्यार दे 2" में आयशा खुराना के रूप में अपनी भूमिका दोहराती दिखाई देंगी। इसमें अजय देवगन भी हैं, जो इस फिल्म में एक बार फिर आशीष मेहरा की भूमिका में दिखाई देंगे।

बताया जा रहा है कि इस सीक्वल में आर माधवन भी होंगे। इसे अंशुल शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। "दे दे प्यार दे 2" में तब्बू, जिमी शेरगिल, आलोक नाथ और इनायत सूद जैसे सितारे भी हैं। यह फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। इसके साथ ही रकुल प्रीत सिंह "पति पत्नी और वो 2" में आयुष्मान खुराना के साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

