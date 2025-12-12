Rajinikanth 75th Birthday : रजनीकांत को 75वें जन्मदिन पर मोहनलाल से लेकर कमल हासन ने दी बधाइयां

मुंबई: भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय स्टार रजनीकांत आज अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और राजनीतिक जगत से लेकर भारतीय सिनेमा के दिग्गज उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बधाईयों का तांता लग चुका है।

साउथ सिनेमा के बड़े सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल मोहनलाल ने रजनीकांत को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा, " डियर रजनीकांत सर, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सिनेमा में 50 शानदार साल पूरे करने पर, आपके मूल्यों, ताकत और असाधारण भावना से पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा शांति, अच्छे स्वास्थ्य और असीम खुशी दें।"

रजनीकांत ने अभिनेता और राजनेता कमल हासन की फिल्म से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। कमल हासन रजनीकांत को अपना दोस्त मानते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक शानदार ज़िंदगी के 75 साल और लेजेंडरी सिनेमा के 50 साल। जन्मदिन मुबारक हो, मेरे प्यारे दोस्त रजनीकांत।

भारतीय फिल्म डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज ने अभिनेता की पुरानी फोटो शेयर कर लिखा, "हैप्पी 75, थलाइवा। आपको अच्छी सेहत और ढेर सारी खुशियां मिलें। आने वाले कई और सालों तक हमें प्रेरित और एंटरटेन करते रहें। हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए धन्यवाद, आपसे हमेशा प्यार रहेगा।

अभिनेता धनुष और रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत के पूर्व पति ने भी अभिनेता को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, "हैप्पी बर्थडे थलाइवा।"

तमिल और तेलुगू फिल्मों के सुपरहीरो राघव लॉरेंस ने भी अभिनेता को जन्मदिन की बधाई दी है। वे अभिनेता से मिलने के लिए भी उनके घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुछ फोटोज भी शेयर की हैं। अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो थलाइवा, मैं राघवेन्द्र स्वामी से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। आप लंबी उम्र जिएं।"

इसके अलावा, हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ ने भी रजनीकांत को जन्मदिन की बधाई है। उन्होंने अपनी और रजनीकांत की फोटो शेयर कर लिखा, "हैप्पी बर्थडे दोस्त। दोनों अभिनेताओं ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें से एक है, फिल्म 'उत्तर दक्षिण'। ये फिल्म पर्दे पर हिट रही थी।"

