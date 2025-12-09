'रांझे नू हीर' गाने की शूटिंग में गर्मी से परेशान हुए कपिल शर्मा, सपोर्ट करने के लिए को-स्टार को बोला धन्यवाद

मुंबई, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। दर्शकों को हमेशा से बॉलीवुड में कॉमेडी और रोमांस का अनोखा मिश्रण पसंद आया है। ऐसे में अभिनेता-कॉमेडियन कपिल शर्मा की आने वाली फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' काफी चर्चा में है। इसमें रोमांस और ह्यूमर का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। फिल्म का एक खास रोमांटिक गाना 'रांझे नू हीर' पहले ही चर्चा में है, और कपिल शर्मा ने अपनी शूटिंग की कहानी साझा की है।

कपिल शर्मा ने बताया कि इस गाने की शूटिंग उनके लिए एक खास अनुभव रहा। उन्होंने कहा, "मेरी को-स्टार हीरा वरीना ने मुझे सेट पर बेहद आरामदायक और सहज महसूस कराया। गाने की शूटिंग भोपाल में हुई थी। शूटिंग के पहले दिन बेहद गर्मी थी। जैसे ही डायरेक्टर 'कट' कहते, मैं अपना कुर्ता उतारकर केवल अंडरशर्ट में आ जाता था।"

कपिल ने कहा, ''मैं सच में वरीना का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। किसी भी सीन में आपकी एक्टिंग काफी हद तक आपके को-स्टार पर निर्भर करती है। जब सामने वाला कलाकार अच्छा रिस्पॉन्स देता है तो यह आपके प्रदर्शन को भी बेहतर बनाता है। सेट पर वरीना ने मुझे सहज महसूस कराया।''

'रांझे नू हीर' गाने को गायक जुबिन नौटियाल ने अपनी मधुर आवाज में गाया। वहीं बोल लवराज ने लिखे। गाना प्यार की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से दर्शाता है, जैसे रांझा अपनी हीर से अपने दिल की बात कर रहा हो।

गाने में कपिल शर्मा पगड़ी पहनकर हीरा वरीना के साथ ऑन-स्क्रीन रोमांस करते दिख रहे हैं।

फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' का निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है। इसे रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास-मुस्तान ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म का निर्माण वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट और अब्बास मस्तान फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है।

इस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म में कपिल शर्मा और हीरा वरीना के अलावा मंजीत सिंह, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, आयशा खान, सौरभ गोयल, पल्लवी अजय और कुलदीप सरीन जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।

'किस किसको प्यार करूं 2' 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

पीके/डीकेपी