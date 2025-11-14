Rajendra Chawla Interview : 'अपना घर होना हर मिडिल क्लास व्यक्ति का सपना', राजेंद्र ने साझा किया यादगार किस्सा

मुंबई: मिडिल क्लास परिवारों के लिए अपना घर होना सबसे बड़ा सपना होता है। ऐसा ही सपना अभिनेता राजेंद्र चावला के किरदार का भी है, जिसे वह टीवी शो 'लक्ष्मी निवास' में निभा रहे हैं। इस शो में वह श्रीनिवास के रोल में हैं, जो एक ऐसा आदमी है, जिसकी जिंदगी पूरी तरह से परिवार के लिए समर्पित है, लेकिन इन सबके बीच उसके सपने अक्सर पीछे रह गए हैं।

राजेंद्र चावला ने आईएएनएस से बात करते हुए अपने जीवन के इस खास पहलू को साझा किया। उन्होंने कहा, ''मेरे लिए घर खरीदना हमेशा से एक सपना था और यह सपना मेरे किरदार श्रीनिवास का भी है। जब आप मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, तो सिर्फ सपना देखने से काम नहीं चलता। इसके लिए योजना बनानी होती है, बचत करनी होती है और कई बार अपने व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है।''

राजेंद्र ने एक यादगार किस्सा साझा किया, जब उनके पिता उन्हें बैंक लेकर गए और उनके नाम एक छोटी फिक्स्ड डिपॉजिट बनाई। उन्होंने कहा, ''शुरुआत में मैंने सोचा कि यह एक गिफ्ट है, लेकिन मेरे पिता ने बताया कि वो यह पैसा मुझे दे नहीं रहे हैं, बल्कि बचत करना सिखा रहे हैं। यह अनुभव मेरे जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करने वाला साबित हुआ।''

राजेंद्र चावला का कहना है कि जब वे अपने किरदार श्रीनिवास को निभाते हैं, तो उन्हें वह सारी भावनाएं दोबारा महसूस होती हैं। वे बताते हैं कि छोटे-छोटे प्रयासों से घर बनाने की प्रक्रिया में जो गर्व, डर और खुशी आती है, वह उनके अपने जीवन की झलक है। बचत की थोड़ी-थोड़ी रकम, योजनाएं और परिवार की खुशियों के लिए किए गए छोटे-छोटे त्याग, यह सब अनुभव वे अपने किरदार के माध्यम से दोबारा जीते हैं।

उनके अनुसार यह कहानी केवल उनका व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि हर मिडिल-क्लास पिता की कहानी है, जिसमें धैर्य, प्यार और निस्वार्थ परिश्रम छुपा हुआ है।

'लक्ष्मी निवास' में अपने किरदार श्रीनिवास के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, ''वह एक सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति है। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय परिवार की जिम्मेदारियों में बिताया है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और घर के रोजमर्रा की जरुरतों की चीजों आदि को पूरा करना। लेकिन इन सब जिम्मेदारियों में, उसका अपना सपना 'अपनी पत्नी के लिए घर बनाना' पीछे रह गया। अब श्रीनिवास का रिटायरमेंट नजदीक है, जिससे इस सपने को पूरा करने की उम्मीद फिर से जग गई है। यह कहानी हर उस व्यक्ति की कहानी लगती है, जिसने परिवार के लिए अपने सपनों को त्याग दिया।''

'लक्ष्मी निवास' शो जी टीवी पर प्रसारित होता है।

