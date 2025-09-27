रजत बेदी ने शाहरुख खान को बताया सबका ध्यान रखने वाला कहानीकार

मुंबई, 27 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता रजत बेदी को हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखा गया था। इस सीरीज को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है।

रजत बेदी ने सीरीज में खुद को कास्ट करने और उनका ख्याल रखने के लिए शाहरुख खान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक पोस्ट में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शाहरुख, आर्यन और विवान बेदी के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की।

इस पोस्ट के कैप्शन में रजत बेदी ने लिखा, "एक फ्रेम में दो पीढ़ियां। आर्यन खान, इस सीरीज में मुझे लेने के लिए धन्यवाद। शाहरुख सर, आपका भी आभार, एक कहानीकार जो सबका ख्याल रखता है, जिसने हम सबको पाला है। इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, आपका बहुत आभार।"

रजत ने जो फोटो शेयर की है उसमें वह काले सूट में पिता-पुत्र की जोड़ी के साथ दिखाई दे रहे हैं।

रजत बेदी ने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए जबरदस्त कमबैक किया है। उनकी एक्टिंग की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस सीरीज में वह जरज सक्सेना की भूमिका निभा रहे हैं।

इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्होंने इस सीरीज के लिए हां करने से पहले आर्यन खान के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा, "आर्यन, मैं तुम्हारे साथ तभी काम करूंगा जब तुम मेरे बेटे को सीरीज में खुद को असिस्ट करने दोगे। मैंने अपना करियर तुम्हारे पिता के साथ शुरू किया था। मेरा बेटा अपना करियर तुम्हारे साथ शुरू करेगा।"

आर्यन खान ने हां कहा और वह इस सीरीज का हिस्सा बन गए। रजत ने बताया कि पिछले दो साल से उनका बेटा आर्यन खान के साथ काम कर रहा है।

रजत बेदी इस सीरीज से पहले कनाडा में थे और काम की तलाश कर रहे थे। वह इस शो के सबसे चमकते सितारों में से एक बनकर उभरे हैं और दर्शकों और आलोचकों, दोनों से प्रशंसा अर्जित कर रहे हैं।

इस सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, सहर बंबा, अन्या सिंह, मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, मेहरजान माजदा, दिविक शर्मा, मोना सिंह, गौतमी कपूर, विजयंत कोहली, और नेविल भरूचा जैसे कलाकार हैं।

बता दें कि रजत बेदी को ‘कोई मिल गया’, ‘इंटरनेशनल खिलाड़ी’, ‘हीरो: द लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई’ और ‘जानी दुश्मन’ जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है।

--आईएएनएस

जेपी/एएस