रजत बेदी ने सुनाया पुराना किस्सा, कहा- पिता के ऑफिस में ओपन लंच की खास परंपरा थी

मुंबई, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता रजत बेदी ने हाल ही में वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की है। इस सीरीज को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है।

सीरीज को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसकी सफलता का जश्न मनाते हुए अभिनेता रजत बेदी ने आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा भी साझा किया। रजत बेदी ने बताया कि कैसे उनके पिता के ऑफिस में ओपन लंच की खास परंपरा निभाई जाती थी।

रजत बेदी के पिता, नरेंद्र बेदी, एक सफल फिल्म निर्माता थे, जबकि उनके दादा, राजिंदर सिंह बेदी, एक सम्मानित उर्दू लेखक थे। रजत बेदी ने कहा, "घर पर खूब महफिल जमती थी। दोपहर के खाने के लिए पूरी इंडस्ट्री आकर बैठती थी। इंडस्ट्री में यह बात मशहूर थी कि अगर आपको खाना चाहिए तो मिस्टर बेदी के ऑफिस जाकर खाओ। हमने ऐसा ही माहौल देखा है। मेरे पिता ने 'अदालत', 'बेनाम', 'सनम तेरी कसम', और कई अन्य फिल्में बनाई हैं, मेरा मतलब है कि उनका काम कितना शानदार है।"

इससे पहले अभिनेता ने सीरीज के अपने सह-कलाकार राघव जुयाल की खूब तारीफ की थी। रजत ने राघव जुयाल की तुलना अभिनेता गोविंदा से की थी। रजत बेदी ने कहा था, "राघव बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं। मेरा मतलब है, अगर आप राघव की कहानी देखें, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। वह बहुत शानदार अभिनेता हैं। असल में राघव के साथ काम करने का यह मेरा पहला मौका था। राघव के साथ मेरे ज्यादा सीन नहीं थे, लेकिन जितने भी सीन में मैंने उनके साथ काम किया है, उन्हें देखते हुए मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वह एक बेहतरीन अभिनेता हैं।"

वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में रजत बेदी ने एक पूर्व सुपरस्टार का रोल प्ले किया है। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। इसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का कैमियो भी है। इसकी कहानी आर्यन खान, बिलाल और मानव चौहान ने लिखी है। इसमें बॉबी देओल, लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, सहर बांबा और आन्या सिंह जैसे कलाकार हैं। इसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। यह सीरीज नेटफ्लिक्स की टॉप परफॉर्मिंग सीरीज में से एक है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम