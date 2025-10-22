रजत बेदी ने की राघव जुयाल की तारीफ, गोविंदा से की तुलना

मुंबई, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता रजत बेदी ने आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से सिनेमा में वापसी की है। रजत ने हाल ही में आईएएनएस से बात करते हुए 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सफलता और अपनी वापसी पर बात की।

रजत बेदी ने सीरीज के अपने सह-कलाकार राघव जुयाल की खूब तारीफ की। यही नहीं, रजत ने राघव को गोविंदा के जैसा कलाकार बताया है।

रजत बेदी ने आईएएनएस से कहा, "राघव बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं। मेरा मतलब है, अगर आप राघव की कहानी देखें, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। वह बहुत शानदार अभिनेता हैं। असल में राघव के साथ काम करने का यह मेरा पहला मौका था। राघव के साथ मेरे ज्यादा सीन नहीं थे, लेकिन जितने भी सीन में मैंने उनके साथ काम किया है, उन्हें देखते हुए मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वह एक बेहतरीन अभिनेता हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं आपको बता दूं कि मेरे करियर में दो ही कलाकार हैं, जो कमाल के हैं, एक गोविंदा और दूसरे राघव। दोनों ही उस श्रेणी के कलाकार हैं, जो अकेले ही किसी सीन को संभाल लेते हैं। राघव सीन को खा जाते हैं। अगर सीन आपका है और उसमें उनके कुछ संवाद हैं, लेकिन कुछ संवाद कहने के बाद भी वह आपका सीन खा जाते हैं। गोविंदा के साथ भी ऐसा ही है, अगर उनके कुछ संवाद हैं और आपके पास डायलॉग से भरा पूरा पेज है, तो गोविंदा सीन खा जाते हैं।"

इससे पहले रजत बेदी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान खान के साथ जब वह फिल्म पार्टनर में काम कर रहे थे, तब पहले ही दिन उनके लुक को देख सलमान खान की हंसी छूट गई थी। वह हंसते-हंसते लोटपोट हो गए थे।

वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से आर्यन खान ने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया है। इसमें रजत बेदी ने एक पूर्व सुपरस्टार का रोल प्ले किया है। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। इसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का कैमियो भी है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम